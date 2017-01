Eintracht Frankfurt in der Champions League? Warum nicht! Der Traum vom europäischen Geschäft ist in der Vorstandsebene angekommen. Fredi Bobic und Axel Hellmann finden jede Menge Argumente für eine erfolgreiche Rückrunde.

Bis zum Erreichen des offiziell ausgegebenen Ziels von Trainer Niko Kovac fehlen der Frankfurter Eintracht noch genau elf Zähler. Mit drei Siegen und zwei Remis in den ausstehenden 18 Spielen wäre die 40-Punkte-Marke geknackt, der Klassenerhalt geschafft und alle Vorgaben erfüllt. Bei optimalem Verlauf könnten die Frankfurter Profis also bereits Mitte Februar in den Urlaub aufbrechen und mit Cocktails auf eine erfolgreiche Spielzeit anstoßen. Ganz so leicht ist es aber wohl nicht. Denn selbst die Verantwortlichen scheuen sich mittlerweile nicht mehr davor, vorsichtig an Europa zu denken.

"Ich glaube nicht, dass wir stark einbrechen werden", sagte Vorstand Axel Hellmann dem hr-sport. Zwar müsse auch die zweite Hälfte der Saison erst gespielt und dafür zunächst das "knackige Auftaktprogramm" überstanden werden. Die Hoffnung auf eine Wiederholung der furiosen Hinserie, die die Eintracht bis auf Rang vier der Bundesliga-Tabelle gespült hat, ist angesichts der Qualität von Coach und Kader aber groß. Davon hat sich Hellmann nicht zuletzt in Abu Dhabi noch einmal selbst überzeugt. "Ich habe im Trainingslager gesehen, dass wir vollkommen fokussiert sind."

Nicht einbrechen = nach Europa aufbrechen

Die Rechnung von Hellmann ist also denkbar einfach: Die Gefahr eines Absturzes wie in der Rückrunde der Schande 2011 ist dank des gewachsenen Vertrauens in die eigene Stärke und der weiterhin vorhandenen Konzentration auf die kommenden Aufgaben denkbar gering. Ob der aktuelle Platz, der zur Qualifikation für die Champions League berechtigen würde, gegen Teams wie Borussia Dortmund oder die TSG Hoffenheim auf Dauer verteidigt werden kann, sei dahingestellt. Selbst bei einem Abrutschen auf Position sieben dürften aber im Normalfall im nächsten Jahr Tickets für Auswärtsspiele im europäischen Ausland gebucht werden.

"Ich weiß nicht, wohin es uns in der Tabelle führen wird", so Hellmann. Ganz genau wisse er aber, dass mit großer Akribie daran gearbeitet werde, den eingeschlagenen Erfolgskurs zu halten. Denn, so der 45-Jährige, "das liegt einfach in der DNA von Niko Kovac, seinem Team und auch von Fredi Bobic."

Was Gladbach kann, können wir auch

Vor allem Letztgenannter hat nach nur einem halben Jahr im Amt offenbar bereits alle Zurückhaltung abgelegt und spricht noch ein wenig offener als sein Vorstandskollege vom europäischen Geschäft. Für den Sportvorstand ist es alles andere als ausgeschlossen, dass die Eintracht nur ein Jahr nach der Last-Minute-Rettung in der Relegation am Ende auf dem vierten Rang landet. Immerhin habe Borussia Mönchengladbach im Jahr 2012 das gleiche Kunststück geschafft.

Die Gladbacher scheiterten damals zwar in der Qualifikation für die Königsklasse an Dynamo Kiew, in der Europa League schafften sie es danach aber immerhin bis in die Zwischenrunde. "Das geht auch heute noch", sagte Bobic in der Sport Bild.

Nichts ist unmöglich

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Heribert Bruchhagen ist für Bobic die Tabelle nicht immer ein fest zementiertes Abbild der finanziellen Möglichkeiten. Der neue HSV-Chef liege mit dieser Sichtweise zwar nicht ganz falsch. "Ich muss mich damit ja aber nicht abfinden", so Bobic. Stattdessen gelte es, mit voller Kraft daran zu arbeiten, das Unmögliche möglich zu machen. "Auch Zement kannst du zerbrechen. Dafür musst du klopfen ohne Ende. Wenn wir gemeinsam mit voller Überzeugung klopfen, dann zerlegen wir den Zement." Vielleicht ja schon in dieser Saison.