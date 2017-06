Die Hängepartie um Lukas Hradecky geht in die nächste Runde: Der Torhüter pokert um mehr Geld und spielt auf Zeit. Die Eintracht hat aber noch nicht aufgegeben.

Was wäre die bundesligafreie Zeit ohne Transfer-Theater: In der Hauptrolle des Frankfurter Sommerpausen-Thrillers ist in diesem Jahr Lukas Hradecky. Der finnische Schlussmann steht vor einer wichtigen und offenbar sehr schwierigen Entscheidung: Verlängert er seinen im Juni 2018 auslaufenden Vertrag bei der Eintracht oder nicht? Eine Dramaturgie mit Popcorn-Garantie.

Der Keeper will mehr Geld, dem Vernehmen nach über vier Millionen Euro pro Jahr. Die Eintracht ist bereit, tief in die Tasche zu greifen und das jährliche Salär von rund 800.000 auf 2,8 Millionen Euro anzuheben. Zwei Parteien, zwei Vorstellungen – und noch keine Einigung. Denn wie die Eintracht am Mittwoch mitteilte, hat Hradecky ein erstes Angebot abgelehnt.

Eintracht will nachbessern

"Eintracht weiterhin in Gesprächen mit Hradecky", titelte der Bundesligist am Abend auf der vereinseigenen Webseite. Dort, wo normalerweise nur Abgänge und Neuzugänge präsentiert werden, gibt es nun Wasserstandmeldungen zu laufenden Verhandlungen zu lesen. Diese sind nämlich trotz der Absage des 27-Jährigen noch nicht abgeschlossen. "Wir führen weiterhin Gespräche darüber, wie eine gemeinsame Zukunft aussehen kann", teilte Fredi Bobic mit.

Der Sportvorstand will gemeinsam mit Sportdirektor Bruno Hübner offenbar noch einmal finanziell nachbessern und alles versuchen, den Publikumsliebling am Main zu halten. Die Option, dass Hradecky sein laufendes Arbeitspapier erfüllt und dann ablösefrei das Weite sucht, soll tunlichst vermieden werden. Das erst am Dienstag formulierte Fristende bis Freitag ist wohl aufgehoben.

Man befinde sich aktuell in "konstruktivem Austausch" mit Hradeckys Vater, hieß es. Dieser hat die Beratung seines Sohnemanns übernommen und gilt als extrem harter Verhandlungspartner.

Hradecky ist tiefenentspannt

Und Hradecky selbst? Der immer gut gelaunte Keeper sieht sich das Schauspiel entspannt aus der Ferne an. Aus dem Kreise der finnischen Nationalmannschaft ließ er in einer Nachricht an den Kicker verlauten, dass er sich seit "letztem Herbst in guten Gesprächen" mit der Eintracht befinde und ja noch ein Jahr Vertrag habe. Eile ist also erst einmal nicht geboten.

"Unser Team steht im Sommer vor einem großen personellen Umbruch, und ich bin sehr gespannt, wer alles zu uns kommt und wie wir uns verstärken", schrieb er. Neben dem Geld ist Hradecky auch die sportliche Perspektive sehr wichtig. Er spielt deshalb beruhigt auf Zeit, eine Entscheidung über seine Zukunft will er erst im Urlaub fällen. "Da kann ich dann auch mal abschalten und mir in Ruhe Gedanken über die Zukunft machen." Der letzte Vorhang ist also noch lange nicht gefallen.