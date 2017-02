Nach einem harten Stück Arbeit hat Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal die nächste Runde erreicht. In einem klasse Spiel setzte sich die Eintracht bei Hannover 96 durch. Lukas Hradecky avancierte in der Nachspielzeit zum Matchwinner.

Eintracht Frankfurt hat auch die dritte Hürde im DFB-Pokal genommen. In einer völlig offenen Partie bei Hannover 96 gerieten die Hessen zunächst durch Martin Harnik in Rückstand (57. Minute). Doch binnen fünf Minuten drehten der eingewechselte Taleb Tawatha (62.) und Haris Seferovic das Spiel (66.). Endstand: 2:1 (0:0) für den Bundesligisten. Dank Lukas Hradecky.

Denn der Zweitligist, der sich als der erwartet schwierige Gegner präsentierte, steckte auch nach dem Rückstand nicht auf und drückte auf den Ausgleich. In der fünften Minute der Nachspielzeit traf Omar Mascarell Artur Sobiech am Bein, der Stürmer fiel und bekam den fälligen Strafstoß zugesprochen. Im Duell Hradecky gegen Salif Sané behielt der Eintracht-Keeper die Oberhand und hielt die Eintracht wortwörtlich im Wettbewerb. Aber noch einmal von Anfang an.

Rebic trifft nur Aluminium

Hannover kam schwerer in Fahrt, kämpfte sich aber langsam in die Partie und ging nicht unverdient in Führung. Samuel Sahin-Radlinger, der im Tor der Gastgeber den Vorzug vor Stammtorwart Philipp Tschauner erhalten hatte, hatte von Anfang an einiges zu tun. Mehrfach musste der Österreicher eingreifen. Ohne Chance wäre er beim fulminanten Eintracht-Auftakt mit einem Schuss von Ante Rebic gewesen, der bei der besten Frankfurter Chance den Ball in der sechsten Minute nach Flanke von Timothy Chandler aus zehn Metern an die Latte drosch.

Bei den Hessen war Max Besuschkow die Überraschung in der Startelf. Der 19-Jährige, in der Bundesliga gegen Darmstadt erstmals mit einem Kurzeinsatz, spielte im Mittelfeld und machte seine Sache ordentlich. Auch wenn er in der 33. Minute bei freier Schussbahn eine gute Möglichkeit ungenutzt ließ.

Hannover wird mutiger

Hradecky hatte anfangs weniger Arbeit als der 96-Keeper und musste in seiner kurzen Hose frieren. Die Angriffsbemühungen der Hannoveraner waren zunächst zu zaghaft. Erst nach einer halben Stunde wurde der Gastgeber mutiger.

Eine sehr gute Torchance hatte der Zweitligist, als der Ball nach einem Abwehrfehler der Eintracht vor den Füßen von Kenan Karaman (30.) landete - der Angreifer jedoch mit seinem schwachen Schuss an Hradecky scheiterte. Kurz danach verzog Edgar Prib nach dem einzigen gelungenen Hannoveraner Spielzug in der ersten Halbzeit.

Pyro auf beiden Seiten

Besser machte es dann Harnik. Der österreichische Angreifer nutzte ein Durcheinander in der Frankfurter Abwehr und staubte ab. Danach ging es schnell. Erst verwertete der eingewechselte Tawatha eine schöne Flanke von Chandler per Kopf. Kurz danach nutzte Seferovic einen Fehler von Prib.

Teuer wird das Spiel auf jeden Fall für beide Teams. Zuschauer im Hannover-Fanblock zündeten jede Menge Pyrotechnik. Pikanterweise hatte der Stadionsprecher unmittelbar vor dem ersten Feuerwerk die Choreographie zum 25-jährigen Jubiläum des Pokalsieges von 1992 gelobt. Nach der Pause zündelten auch Anhänger der Eintracht.