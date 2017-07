Der Frankfurter Eintracht droht der nächste Abgang einer Identifikationsfigur: Sportdirektor Hübner bestätigt den Wechselwunsch von Oczipka – ein zweiter Fall Seferovic soll vermieden werden.

Den ersten Teil der zwölftägigen USA-Reise haben die Eintracht-Profis mit dem 1:1 gegen die Seattle Sounders FC zufriedenstellend absolviert. Nach drei Stunden Flug vom Nordwesten der Staaten an die mexikanische Grenze nach San Diego ging es in Chula Vista direkt weiter. Trainer Niko Kovac setzte am Sonntagvormittag sofort eine zweieinhalbstündige Trainingseinheit an und ließ überhaupt kein Gefühl der Müdigkeit aufkommen. Urlaubsfeeling im Golden State Kalifornien bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen? Nicht mit dem Kroaten.

Weiterhin mit von der Partie ist auch Bastian Oczipka. Der vom FC Schalke 04 heftig umworbene Linksverteidiger wird die Frankfurter nicht während des Trainingslagers in den Staaten verlassen. Die Zeichen, dass Oczipka seine Koffer gerade gepackt lässt und nach der Rückkehr nach Deutschland weiter in Richtung Gelsenkirchen reist, werden aber immer eindeutiger.

Hübner bestätigt Wechselwunsch

Sportdirektor Bruno Hübner bestätigte im Trainingslager - unter anderem gegenüber dem Wiesbadener Kurier - das Interesse des Bundesligakonkurrenten. Allerdings sollen während der USA-Reise erst einmal "keine Gespräche geführt werden – mit niemandem".

Oczipka war bereits vor der Abreise in die Staaten auf die Verantwortlichen zugekommen und hatte dort seinen Wechselwunsch geäußert. Auch mit Schalke habe bereits ein intensiver Austausch stattgefunden. "Er hat uns gebeten, das Angebot genau zu prüfen. Basti würde das gerne machen", so Hübner. Die Eintracht werde alle Optionen abklopfen, bevor diese für das Team so wichtige Entscheidung gefällt wird. "Er hat Verständnis dafür, dass wir es uns besonders schwer machen."

Neue Philosophie: kein zweiter Fall Seferovic

Sollte sich der 28-Jährige gegen eine Verlängerung seines 2018 auslaufenden Vertrags entscheiden, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Transfers deutlich: "Das ist unsere neue Philosophie unter Fredi Bobic. Wir wollen vermeiden, dass von zu vielen Spielern mit dieser Qualität die Verträge auslaufen."

Der Fall Haris Seferovic, dessen vorzeitiger Verkauf verpasst wurde und der die Frankfurter ablösefrei in Richtung Benfica Lissabon verließ, soll sich nicht mehr wiederholen. Bei Oczipka befanden sich die Frankfurter in aussichtsreichen Gesprächen. "Aber wenn Schalke dazwischengrätscht, sind uns Grenzen gesetzt."

Kein neuer Stand bei Hradecky

Mit Lukas Hradecky stehen derweil nach Ablauf der Reise ebenfalls Gespräche über die Zukunft auf dem Programm. Der Torhüter lehnte eine vorzeitige Vertragsverlängerung ab, präsentierte bislang jedoch keine Angebote von anderen Clubs. "Es gibt da keine neuen Stand“, sagte Hübner. Aktuell sind die Vorstellungen beider Parteien noch weit voneinander entfernt, eine Einigung nicht in Sicht.

Hradecky selbst hält sich bei diesem Thema komplett bedeckt. Seine Leistung scheint dies nicht zu beeinträchtigen: Im Test gegen Seattle zeigte er sich gewohnt nervenstark und wehrte die vielen Chancen mit starken Paraden ab.