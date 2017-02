Danny Blum bleibt, Szabolcs Huszti geht: Bei der Frankfurter Eintracht stehen zwei Tage vor dem Spiel gegen Darmstadt 98 vor allem personelle Fragen im Mittelpunkt. Trainer Niko Kovac kündigt weitere Veränderungen an.

Derby-Stimmung verzweifelt gesucht: Vor dem Nachbarschaftsduell zwischen der Frankfurter Eintracht und dem SV Darmstadt 98 am Sonntag (17.30 Uhr) geht es ungewöhnlich ruhig zu. Nachdem es bei den vergangenen drei Duellen schon im Vorfeld jede Menge Scharmützel gegeben hatte, fühlt sich derzeit alles wie bei einem völlig normalen Bundesligaspiel an. Selbst auf der abschließenden Pressekonferenz am Freitag drehten sich die Ausführungen von Eintracht-Trainer Niko Kovac mehr um das eigene Personal als das anstehende Spiel.

Gleich zu Beginn verkündete der Verein die Vertragsverlängerung von Danny Blum, der sich bis Sommer 2020 an die Eintracht bindet und damit ein wichtiger Baustein in der Zukunftsplanung ist. "Ich freue mich, dass er unterschrieben hat und bin mir sicher, dass er uns noch sehr weiterhelfen wird", sagte Kovac.

Huszti darf nach China wechseln

Den umgekehrten Weg von Offensivspieler Blum geht derweil Routinier Szabolcs Huszti. Der Ungar folgt dem Ruf des Geldes und wird sich aller Voraussicht nach seinem Ex-Club Changchun Yatai anschließen. Kovac bestätigte, dem Wechselwunsch des defensiven Mittelfeldspielers, entsprechen zu wollen. Er ist bereits zum Medizincheck in China. "Er hat großen Anteil daran, dass wir im vergangenen Jahr nicht abgestiegen und jetzt Dritter sind. Wir haben als Menschen gehandelt und geben ihm die Option, zu wechseln", so Kovac. "Huszti ist 34 Jahre alt und hat Probleme mit der Achillessehne. Allzu lange wird er nicht mehr Fußball spielen können." Wenn er noch einmal Geld verdienen wolle, dann müsse er das jetzt tun.

Die menschlich verständliche Entscheidung könnte der Eintracht sportlich allerdings sehr bald sehr weh tun. Mit Omar Mascarell, der mit neun Gelben Karten kurz vor einer Sperre steht, und Makoto Hasebe stehen nun nämlich nur noch zwei gelernte Sechser im Kader. Und den Japaner setzt Kovac ja eigentlich lieber als eine Art Libero in der Dreierkette ein. Marco Fabián, der ebenfalls auf der Sechs spielen kann, fällt auf unbestimmte Zeit aus. "Der Stand bei ihm ist unverändert schlecht, wir sind keinen Schritt weiter", so Kovac. Die Rückkehr des Mexikaners werde sich noch eine ganze Weile hinziehen.

Seferovic wird im Sommer gehen

Erste Option auf eine der Planstellen im defensiven Mittelfeld ist deshalb plötzlich Mijat Gacinovic. Der kleine Serbe, der bereits auf Schalke in diese für ihn ungewohnte Rolle schlüpfte, könnte auch gegen Darmstadt dort wieder auflaufen. "Er hat das gut gemacht", lobte Kovac, dem nach Ende der Transferperiode keine anderen Alternativen mehr bleiben. Ein Transfer eines Ersatzes für Huszti sei nicht mehr machbar gewesen. "Mit dem Geld, das wir haben, konnten wir uns in diesem Bereich nicht mehr verbessern", so der Eintracht-Coach. "Wir haben nämlich kein Geld."

Ein Fakt, der unter anderem daran liegt, dass sich Haris Seferovic gegen einen Wechsel ins zahlungskräftige Ausland entschied und weiter auf der Gehaltsliste der Eintracht steht. Verlassen wird der Schweizer Frankfurt aber trotzdem – allerdings erst im Sommer. "Ich gehe davon aus, dass er dann geht", so Kovac, der dennoch weiterhin vollen Einsatz vom Relegationshelden erwartet. "Ich habe das Gefühl, dass er sein letztes Hemd geben wird und sich mit einem guten Gefühl verabschieden will."

Zurück zum Sport

Bis zum letzten Auftritt von Seferovic ist es aber noch eine Weile hin, in der Bundesliga sind noch 16 Spieltage zu spielen. Am Sonntag, man hätte es fast vergessen, kommt der Tabellenletzte aus dem benachbarten Darmstadt in die Frankfurter Arena. Ein tiefstehender Gegner, der damit die Blaupause für die restlichen Heimspiele dieser Spielzeit liefern könnte. "Wir müssen den Ball laufen lassen, geduldig sein und im richtigen Moment das Tempo verschärfen", umriss Kovac seinen Matchplan. "Wir wünschen uns ein faires und friedliches Spiel und wollen dazu beitragen, dass unsere Fans glücklich nach Hause fahren." Alles wie bei einem ganz normalen Spiel also.