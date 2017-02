Die Frankfurter Eintracht und Szabolcs Huszti gehen ab sofort getrennte Wege. Der Ungar heuert bei seinem alten Verein in China an – und hinterlässt eine große Lücke im Mittelfeld.

Nur ein Jahr nach seinem Abschied aus China zieht es Szabolcs Huszti zurück ins Reich der Mitte. Wie sein neuer Arbeitgeber am Montag mitteilte, wechselt der 33-Jährige zum chinesischen Super-League-Club Changchun Yatai, für den er bereits zwischen Juli 2014 und Dezember 2015 am Ball war.

"Wenn man die Bundesliga verlässt, um nach China zu gehen, ist der Hauptgrund das Geld", hatte Huszti sein erstes Engagement in China während seiner Zeit in Hessen gerechtfertigt. Nun soll ihm ein Jahresgehalt von rund drei Millionen Euro winken - ein Vielfaches von dem, was er in Frankfurt einstrich.

Die Eintracht freut sich ihrerseits über eine nicht genannte Ablösesumme im hohen sechsstelligen Bereich. Eine offizielle Bestätigung des hessischen Bundesligisten steht bislang allerdings noch aus.

Die Sechser werden knapp

Eintracht-Trainer Niko Kovac hatte bereits auf der Pressekonferenz am Freitag bestätigt, dass man dem Wechselwunsch Husztis, der in zwölf Monaten bei der Eintracht 30 Spiele absolvierte und drei Tore erzielte, entsprochen werden. "Wir handeln als Mensch und geben ihm die Option, zu wechseln. Er kann vielleicht nur noch ein oder maximal zwei Jahre spielen und in dieser Zeit in China sehr viel Geld verdienen", so Kovac.

Die menschlich verständliche Entscheidung birgt sportlich jedoch Risiken in sich. Coach Kovac stehen für den Rest der Saison mit Omar Mascarell und Makoto Hasebe nur noch zwei gelernte Sechser zur Verfügung.