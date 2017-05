Sébastien Haller? Eintracht Frankfurts Neuer ist für viele noch ein Unbekannter. Ein Insider verrät die Stärken und Schwächen des Stürmers – und dass die Ablösesumme noch höher sein könnte, als bislang angenommen.

"Ich bin mir 100-prozentig sicher, dass Utrecht ihn nicht für vier Millionen Euro hat ziehen lassen."

"Mindestens sechs Millionen – vielleicht plus Bonuszahlungen."

"Vor einem Jahr hätte er für 20 Millionen nach China gehen können."

Der Mann, der all diese spannenden und interessanten Dinge über Eintracht Frankfurts Neuzugang Sébastien Haller sagt, ist ein Insider: Peter Kuyper, Sportjournalist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Niederlande und Experte für Hallers künftigen Ex-Club FC Utrecht. Die Tatsache, dass der 22-Jährige ab dem Sommer eine neue Herausforderung sucht, überrascht Kuyper nicht. Dass er es bei der Eintracht tut schon.

"Halb Europa war hinter ihm her. Jede Woche saßen Scouts auf der Tribüne, um ihn zu beobachten", erzählt der Reporter im Gespräch mit dem hr-sport. Die Entwicklung Hallers, der vor zwei Jahren beim Eredivise-Club einen Vertrag bis 2019 unterschrieben hatte, hat Kuyper genau verfolgt.

Hollands "Most Wanted"

Die kolportierte Ablösesumme von gut vier Millionen Euro könne, weil sie in seinen Augen zu niedrig ist, nicht stimmen. Die von der französischen Sportzeitung L’Équipe in den Raum gestellten sechs Millionen seien da schon realistischer. Damit wäre Haller erst recht der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte.

"Er hat ganz oft gesagt, dass er auf Champions-League-Level spielen will. Bereits in der vergangenen Saison war er der Most-Wanted-Spieler der Eredivisie", sagt der Insider über den Mittelstürmer, der in der laufenden Saison in 35 Pflichtspielen 14 Tore erzielt und sechs weitere vorbereitet hat.

Hallers Stärken und Schwächen

"Für mich kommt der Transfer zu Frankfurt überraschend. In den Niederlanden haben wir erwartet, dass er auf einem höheren Level spielen wird", so Kuyper. "Viele Clubs aus England waren da, um ihn zu beobachten." Die britischen Scouts dürften, ähnlich wie jetzt die hessischen Kollegen, insbesondere von Hallers Torgefahr angetan gewesen sein.

Kuyper beschreibt Haller als "Killer", der den Ball aus nahezu jeder Position im gegnerischen Strafraum aufs Tor bringen kann. Seine körperliche Robustheit, seine Körpergröße von 1,90 Meter sowie sein Durchsetzungsvermögen im Eins-gegen-eins kommen ihm dabei zugute. Zu den Schwächen zählt der Insider – trotz Körpergröße – das Kopfballspiel und Hallers zu große Abhängigkeit von den Vorlagen der Mitspieler.

Utrechts Coach legt die Grundlagen

Dennoch traut Kuyper dem französischen U21-Nationalspieler den großen Sprung in die Bundesliga zu. Hallers Noch-Trainer Erik ten Hag, der zwischen 2013 und 2015 die Reserve des FC Bayern München trainierte, lasse einen Kombinationsfußball spielen, der dem im deutschen Oberhaus sehr nahe komme. Gut möglich, dass Sébastien Haller sein Geld wert sein wird. Ob nun vier oder sechs Millionen Euro.