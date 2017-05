Hier fühlen sich Eintracht-Fans in Berlin wohl

Tausende Eintracht-Fans reisen am Wochenende fürs Pokal-Finale nach Berlin. Wo es in der Bundeshauptstadt Frankfurter Flair gibt, verraten wir in unseren Insider-Tipps.

Dass Frankfurt sein ganz eigenes Flair hat, hat Jan Thielsch natürlich nicht vergessen. "35 Jahre lang habe ich Frankfurt geliebt", erzählt der Vorsitzende des Eintracht Fan-Clubs "Adler Berlin". 2011, im Jahr des jüngsten Abstiegs, verschlug es ihn aus beruflichen Gründen von Neu-Isenburg in die Bundeshauptstadt. "Damals habe ich gleich geguckt, wo man mit Gleichgesinnten Eintracht-Fans gemeinsam Fußball schauen kann. Und stieß schnell auf den EFC Adler Berlin. Seitdem schaue ich mit vielen anderen Hessen die Frankfurter Spiele in der 'Glühlampe'."

Rindswurst, Äppler und hessisches Public Viewing

Der Eintracht-Fanclub in Berlin vor der Glühlampe. Bild © hr

Die bei vielen Exil-Hessen bestens bekannte Kneipe in der Nähe der Warschauer Straße lässt nicht nur das hessische Fußballherz höher schlagen, sondern sorgt mit Rindswurst und Äppler vom Fass auch für kulinarische Heimatgefühle. Die "Glühlampe", so Thielsch, sei auch am Pokal-Wochenende ein perfekter und beliebter Anlaufpunkt.

Weitere Informationen Der lange Pokal-Samstag im hr Der Samstag steht im Hessischen Rundfunk ganz im Zeichen des Pokalfinales. Ab 14 Uhr senden wir im hr-fernsehen und im Livestream aus Berlin. Zu Gast im heimspiel! extra ist unter anderem Charly Körbel. Ende der weiteren Informationen

Es ist aber beileibe nicht die einzige Lokalität mit hessischer Karte: "Das 'Cafe Royal' ganz in der Nähe hat auch Rindswurst mit Kartoffelsalat und Apfelwein im Angebot. Und in Charlottenburg gibt es mit dem 'Veritas' eine weitere Frankfurter Kneipe." Einen Insider-Tipp hat Thielsch für Fans ohne Finaltickets: "Freunde von mir, ebenfalls Exil-Frankfurter, machen im "Bi Nuu" in der Nähe des Schlesischen Tores ein großes hessisches Public Viewing mit Leinwand."

Mit Übernachten wird es schwierig

Etwas schwieriger wird es für den Wahl-Berliner aber beim Thema Übernachtungen. Kein Wunder: Dank des parallel stattfindenden Kirchentages gibt es kaum noch Zimmer. Und wenn, dann für geradezu astronomische Preise. Das merkt auch der Fanclub-Vorsitzende: "Wir wurden schon von vielen Fans kontaktiert. Und jeder von uns Berlinern hat inzwischen eine Hand voll Leute bei sich untergebracht." Sein Tipp: "Am besten über die Internet-Foren gehen. Oder es über Mundpropaganda probieren und andere fragen, ob sie nicht jemanden kennen, der noch Platz hat. Mittlerweile geht es eigentlich nur noch so."

Weitere Informationen Bembelbar vor dem "Franziskaner" Eine weitere Eintracht-Kneipe findet sich in Kreuzberg. Dem "Zum Franziskaner" stattet am Freitag zudem die Bembelbar einen Besuch ab, die traditionell Apfelwein zu den wichtigen Auswärtsspielen der Eintracht bringt. Ende der weiteren Informationen

Am liebsten wäre aber auch dem Berliner mit dem Frankfurter Fußball-Herzen, dass der Faktor Schlaf am Ende dieses Abends keine Rolle mehr spielt. Und Jan Thielsch glaubt fest daran: "Wir sind uns hier alle einig: die Dortmunder werden uns unterschätzen, Alex Meier wird uns zum Pokalsieg schießen. Und dann wird in Berlin ohnehin die Nacht zum Tag gemacht."