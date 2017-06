Fünf Neue sind schon da, einer ist im Anflug: Daichi Kamada wird in den nächsten Tagen einen Vertrag bei Eintracht Frankfurt unterschreiben. Die Angriffsreihe ist damit fast komplett.

Die Frankfurter Eintracht bastelt fünf Tage vor dem Trainingsauftakt am Samstag in Dreieich weiter fleißig am Kader für die kommende Saison. Wie der hessische Bundesligist offiziell mitteilte, steht mit Daichi Kamada der nächste Neuzugang auf der Matte. Der 20-jährige Japaner spielte am Sonntag noch mit Sagan Tosu in der J-League gegen die Urawa Red Diamonds (2:1), bereitete dabei einen Treffer vor und setzte sich anschließend in den Flieger in Richtung Frankfurt.

Der Medizincheck steht noch bevor

Vor Ort muss Kamada, der in 65 J-League-Spielen 16 Tore erzielte, nur noch den obligatorischen Medizincheck bestehen und dann seinen Vertrag unterschreiben. Im Raum steht eine Ablösesumme von rund zwei Millionen Euro. Kamada wäre nach Naohiro Takahara, Takashi Inui, Junichi Inamoto und Makoto Hasebe der insgesamt fünfte Japaner im Dienste der Eintracht.

"Wir sind uns mit Club und Spieler einig und hoffen, dass wir in den nächsten Tagen Vollzug melden können", sagte Sportvorstand Fredi Bobic, der seinem Trainer Niko Kovac damit in der Offensive fast alle Lücken gefüllt hat. Mit den Verpflichtungen von Sebastian Haller, U19-Talent Renat Dadashov und dem ebenfalls im Anflug befindlichen Luka Jovic dürften die Planungen für die Abteilung Attacke weitgehend abgeschlossen sein. Bedarf steht weiterhin im defensiven Mittelfeld und der Innenverteidigung.

Salcedo erfolgreich operiert

Der bereits verletzte Neuzugang Carlos Salcedo, der den Abgang von Jesus Vallejo kompensieren sollte, wurde am Sonntag erfolgreich operiert. Nach seiner Schultereckgelenkssprengung wird er aber einige Woche pausieren müssen. Die Eintracht startet am 1. Juli offiziell in die Saison, am 6. Juli beginnt das Trainingslager in den USA.