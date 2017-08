Die Alternativen in der Abteilung Attacke von Eintracht Frankfurt sind zahlreich wie selten. Doch wer hat die besten Karten auf die Startelf? Der hr-sport beleuchtet die Stammplatz-Chancen in der Offensive.

Die Zeit der Sommerpause ist auch immer die Zeit des Spekulierens. Die Fans der Frankfurter Eintracht basteln am Strand oder in Bars eifrig an der Wunschaufstellung und übernehmen dabei gerne die Aufgabe von Trainer Niko Kovac. Dieser lässt sich bislang nicht in die Karten schauen und heizt den Konkurrenzkampf weiter an.

Klar ist aber: Einige Spieler haben wohl schon jetzt eine Stammplatz-Garantie, auf anderen Positionen ist hingegen noch alles offen. Nach dem Überblick über die heißesten Stammplatz-Kandidaten in der Defensive folgt an dieser Stelle der Überblick über die mögliche Offensiv-Formation.

Offensives Mittelfeld

Jonathan de Guzman: Orientiert man sich an den Vorschusslorbeeren und Lobeshymnen von Trainer Niko Kovac, ist Jonathan de Guzman der neue Heilsbringer der Frankfurter Eintracht. Der in Toronto geborene Holländer, der im zentralen Mittelfeld beheimatet ist, hat das Zeug zum Führungsspieler, muss nach zwei Leihgeschäften in Folge seine Klasse früherer Tage aber erst noch dauerhaft bestätigen. In seinem Nacken lauert namhafte Konkurrenz. Stammplatz-Chance: 75 Prozent

Jonathan De Guzman soll neuer Führungsspieler bei der Eintracht werden. Bild © Imago

Mijat Gacinovic: Mit gerade einmal 22 Jahren hat sich Mijat Gacinovic schon zur festen Größe im Team der Eintracht gemausert. Dank seiner Flexibilität findet sich für den kleinen Serben, der nach der Rückstufung auf die Sechser-Position in dieser Saison gerne wieder offensiver spielen würde, eigentlich immer eine Position. In den Testspielen stellte er seine Torgefährlichkeit bereits unter Beweis, an Gacinovic führt kein Weg vorbei. Stammplatz-Chance: 80 Prozent

Marco Fabián: Wie wertvoll Marco Fabián ist, merkte man in der vergangenen Saison vor allem während seiner verletzungsbedingten Abwesenheit. Der Mexikaner ist der mit Abstand beste Fußballer im Team und dank seiner Kreativität eine Gefahr für jeden Gegner. Wenn Fabián nicht spielt, krankt die Eintracht-Offensive. Da er sich zudem quasi in jedem System zurechtfindet, muss Fabián immer spielen. Allerdings braucht er ab und zu eine schöpferische Pause. Stammplatz-Chance: 95 Prozent

Weitere Informationen Eintracht-Saisoneröffnung live Das finale Testspiel der Frankfurter Eintracht am Sonntag gegen den FSV Frankfurt überträgt der hr ab 15.30 Uhr live. Die Generalprobe vor dem Saisonauftakt können sie im hr-fernsehen und im Livestream auf hessenschau.de verfolgen. Ende der weiteren Informationen

Aymen Barkok: Auf seinen furiosen Start in die Bundesliga folgten einige noch furiosere Auftritte gegen den BVB und Mainz 05, dann eine halbjährige Krise. Aymen Barkok hat ohne Zweifel die Veranlagung, ein sehr guter Bundesliga-Spieler zu werden. Dafür muss er aber nun erst einmal den U19-EM-bedingten Trainingsrückstand aufholen, dann seine Unbekümmertheit wiederfinden und sich wohl erst einmal über Joker-Einsätze zurückkämpfen. Stammplatz-Chance: 30 Prozent

Aymen Barkok trifft bei seinem Bundesliga-Debüt in Bremen. Bild © Imago

Daichi Kamada: Ein Jahr älter als Barkok ist Neuzugang Daichi Kamada. Seine Aussichten auf einen Stammplatz sind deshalb aber nicht zwangsweise besser. Der 20-jährige Japaner hat gute Anlagen, aber muss noch körperliche Defizite aufholen. Er könnte im Laufe der Saison zu einer Alternative werden, vorher muss er sich erst noch an das Tempo und die Härte der Bundesliga gewöhnen. Stammplatz-Chance: 30 Prozent

Danny Blum: Das große Problem von Danny Blum ist das 5-4-1-System von Trainer Niko Kovac, das aufgrund der offensiven Außenverteidiger ohne Flügelstürmer auskommt. Ein genau solcher ist aber nun mal der ehemalige Nürnberger. Für Blum bleibt deshalb vorerst nur die Jokerrolle. Stammplatz-Chance: 25 Prozent

Sturm

Alex Meier: Im Urlaub umgeknickt, Knöchel-OP zu spät gemeldet und dann auch noch an Borreliose erkrankt. Viel schlechter hätte die Saison für Alex Meier nicht beginnen können. Der Kapitän wird der Eintracht einige Zeit fehlen, ob er danach oft auf dem Platz zu sehen sein wird, scheint fraglicher denn je. Will sich der Fußballgott gegen die größer gewordene Konkurrenz durchsetzen, muss er seine alte Treffsicherheit wiederfinden. Stammplatz-Chance: 20 Prozent

Sébastien Haller: Der Sieben-Millionen-Mann steht unter besonderer Beobachtung. Sébastien Haller ist teuerster Neuzugang der Clubgeschichte und wird sich daran wohl oder übel messen lassen müssen. Er soll die Bälle halten, seine Kollegen einsetzen und als wuchtiger Mittelstürmer natürlich auch selbst treffen. Keine leichte Aufgabe für den Franzosen, der in der Vorbereitung noch ein wenig fremdelte. Doch Haller ist vorerst gesetzt. Stammplatz-Chance: 85 Prozent

Branimir Hrgota: Seine 22 Startelf-Einsätze aus der vergangenen Saison dürften für Branimir Hrgota schwer zu wiederholen sein. Neben seinem entscheidenden Elfmeter im Pokal-Halbfinale blieb der Schwede vor allem als Chancentod in Erinnerung. Darüber konnten auch gute Ansätze nicht hinwegtäuschen. Das muss besser werden – vielleicht klappt's ja als Joker. Stammplatz-Chance: 30 Prozent

Luka Jovic: Der Neuzugang von Benfica Lissabon taugt zum Überraschungskandidaten. Luka Jovic deutete in der Vorbereitung sein großes Talent an und heimste dafür viel Lob ein. Kann sich der erst 19 Jahre alte Serbe auch im Ligabetrieb derart behaupten, hat er gerade in einem System mit zwei Spitzen gute Chancen. Kann zudem über die Außen stürmen. Stammplatz-Chance: 40 Prozent

Luka Jovic zeigte bisher gute Ansätze. Bild © Rhode/Storch

Marius Wolf: Seine Flexibilität ist für Marius Wolf Fluch und Segen zugleich. In seinen vier Pflichtspielen in der vergangenen Saison kam er im zentralen und rechten Mittelfeld sowie auf beiden offensiven Außenbahnen zum Einsatz. Die Leihgabe von Hannover 96 spielt da, wo der Trainer ihn hinstellt. Das wird auch in der neuen Spielzeit aber zumeist auf der Bank sein. Stammplatz-Chance: 10 Prozent

Nelson Mandela Mbouhom/Renat Dadashov: Die beiden Nachwuchsstürmer Nelson Mandela Mbouhom und Renat Dadashov haben sich mit starken Leistungen in der U19 für Profiverträge empfohlen. Ihre Spiele werden die beiden auch in diesem Jahr vornehmlich in der Junioren-Bundesliga bestreiten. Vielleicht reicht es mal zu einem Joker-Einsatz auf der großen Bühne. Dazulernen können sie vor allem im Training unter Niko Kovac. Stammplatz-Chancen: 1 Prozent

