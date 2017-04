Niko Kovac muss in der Englischen Woche auf zwei Fragen eine Antwort finden. Erstens: Wer bei Eintracht Frankfurt steht voll im Saft und hält der hohen Belastung stand? Und zweitens: Wie führen die vielen Chancen wieder zu Toren?

Am Ende hatte Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovac noch eine Aufgabe für alle Journalisten parat. "Ich bin jetzt ein Jahr hier und kann mir nicht vorstellen, dass ich zwei Spiele hintereinander mit derselben Truppe gespielt habe", sagte der 45-Jährige auf der Pressekonferenz nach dem 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach. "Vielleicht können Sie das mal recherchieren." Machen wir.

Das Ergebnis: Seine Vorstellung hat Kovac nicht getrogen. In keinem der bislang 35 Bundesligaspiele hat er die identische Startformation aufgeboten beziehungsweise aufbieten können. Gelbsperren, Rotsperren, Verletzungen, taktische Gründe – der Kroate sah sich bislang jeden Spieltag zum Umbauen gezwungen. Daran wird sich auch am Dienstag (20 Uhr) beim 1. FC Köln nichts ändern.

Chandler fällt in Köln aus

Rechtsaußen Timothy Chandler fehlt im Rheinland, nachdem er am Samstagabend die fünfte Gelbe Karte gesehen hatte. Hinzu kommen – so zumindest Kovacs Befürchtung – die normalen Begleiterscheinungen einer Englischen Woche. Bereits am Freitag (20.30 Uhr) kommt mit den formstarken Bremern der nächste Gegner in die Frankfurter Arena.

"Wir müssen gucken, was mit Taleb Tawatha ist, der ein enormes Pensum gefahren ist. Marco Fabián hat sich auch wieder verausgabt", stellte Kovac die erneute Startelf-Nominierung zweier Aktivposten des Gladbach-Spiels zumindest mal in Frage. Bei so viel Belastung, da ist sich der Trainer sicher, hilft nur eins: Füße hochlegen und ausruhen.

Chancen ja, Tore nein

Für Sonntag und Montag verschrieb Kovac seinem Team daher vorsorglich Regeneration. "Am Dienstagvormittag gibt es ein lockeres Training, damit die Jungs aus dem Quark kommen. Die Kraft ist da." Die Frage ist bloß, wer sie in diesen kurzen Abständen abrufen kann. Und wer bei der Eintracht eigentlich noch ein Tor schießen soll.

Auch gegen Mönchengladbach war die Chancenverwertung wieder einmal mit nur einem einzigen Wort zu beschreiben: haarsträubend. Ante Rebic war nach 13 gespielten Sekunden noch nicht im Modus, Tawatha traf per Kopfball nur den Pfosten (25. Spielminute), Branimir Hrgota scheiterte mit der besten Schuss-Chance an Fohlen-Keeper Yann Sommer (59.) und selbst der Elfmeter von Marco Fabián führte nicht zum Torerfolg (78.).

Kovac nimmt Fabián in Schutz

"Die Vielzahl der Chancen ist für die Eintracht nicht alltäglich", fand Kovac dennoch lobende Worte für sein Team. "Die muss man sich erst einmal erspielen – und dann aber natürlich auch machen. Wir brauchen das Quäntchen Glück." Kritik an Elfmeter-Schütze Fabián gab es derweil nicht.

"Er und Omar Mascarell waren diejenigen, die auserkoren waren", erläuterte der Coach. "Die, die schießen, können auch verschießen. Das akzeptiere ich als Trainer." Genauso wie er akzeptieren muss, dass er am Dienstag gegen Köln erneut nicht die gleiche Startaufstellung aufbieten kann.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! bundesliga, 2.4.2017, 22.05 Uhr