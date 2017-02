Erst randalieren, dann bei einem Bierchen Fußball schauen: So sah der Samstag für 60 Schläger aus, die am Rande des Spiels der Eintracht in Berlin für Krawalle gesorgt hatten. Denn weil die Polizei sie nicht an die Landesgrenze bringen durfte, ging's in eine Kneipe.

Samstagabend, 18.30 Uhr – in einer Kneipe in Berlin schauen rund 60 Personen das Spiel zwischen Hertha BSC und der Frankfurter Eintracht. So weit, so gewöhnlich. Allerdings handelt es sich bei den überwiegend in schwarz gekleideten Männern nicht um Fußball-Fans, sondern um jene Schläger, die wenige Stunden zuvor im Berliner Stadtteil Moabit für heftige Krawalle gesorgt hatten. Dabei sollen sich verfeindete Hooligan-Gruppen auf offener Straße eine Massenschlägerei geliefert haben. Die Polizei nahm 96 Personen vorübergehend fest.

Wenige Stunden später sitzt ein Teil dieser Randalierer dann im Preußischen Landwirtshaus, einer Gaststätte unweit des Olympiastadions und schauen Fußball - und zwar unter Polizeischutz. "Uns war wichtig, dass die Personen nicht ins Stadion kommen. Außerdem wollten wir verhindern, dass sie auf Herthaner treffen", sagte ein Sprecher der Berliner Polizei dem hr-sport. Zuerst hatte der Tagesspiegel über den Vorfall berichtet.

Hohe Verluste für Gaststätte

Um die Hooligans an die Landesgrenze zu bringen, hätte die Polizei einen richterlichen Beschluss gebraucht – der blieb allerdings aus. Wohin also mit den Schlägern, die bereits am Nachmittag erst ein massives Polizeiaufgebot hatte stoppen können? Die Polizei entschied sich für eine ungewöhnliche Lösung. Nach Rücksprache mit dem Gastwirt wurden die 60 Schläger im Preußischen Landwirtshaus festgesetzt.

"Ich habe zugestimmt, aber da wusste ich auch noch nicht, dass keine Herthaner mehr rein dürfen", sagte Gastwirt Benjamin Renger dem hr-sport. "Und das bis 23 Uhr." Denn in der Stammkneipe der Herthaner mit angeschlossenem Biergarten kommen an Spieltagen sonst mehr als 500 Fans zusammen. Viele hatten sich für die Zeit nach dem Spiel eigens Tische reserviert, mussten aber draußen bleiben. "Die Polizei hat alles abgesperrt", so Gastwirt Renger. "Und die Herthaner waren sauer."

"Kein geplantes Aufeinandertreffen"

Dass Fans, die nicht ins Stadion dürfen, in seine Kneipe kommen, komme öfter vor, so Renger. "Bisher ist es immer friedlich geblieben." Das war auch am Samstag so. Doch aus einem der für den Gastwirt umsatzstärksten Tage im Monat wurde ein finanzieller "Reinfall". Aus Sicht der Polizei gab es angesichts des fehlenden richterlichen Beschlusses keine andere Möglichkeit. "Sie sind dort festgehalten worden, damit wir sie unter unserer Aufsicht haben", sagte der Sprecher der Polizei.

Gegen die Schläger von Moabit wurden inzwischen Ermittlungsverfahren eingeleitet. "Es gibt keine Hinweise darauf, dass es ein geplantes Aufeinandertreffen war", betonte der Polizeisprecher am Montag. "Bei den festgesetzten Personen handelte es sich mehrheitlich um Personen aus Hessen."