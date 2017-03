Makoto Hasebe verletzte sich bei einer Rettungsaktion am Knie.

Makoto Hasebe verletzte sich bei einer Rettungsaktion am Knie. Bild © Rhode/Storch

Bundesligist Eintracht Frankfurt muss auf unbestimmte Zeit auf Makoto Hasebe verzichten. Der Leistungsträger wird am Knie operiert.

Der japanische Nationalspieler Makoto Hasebe fällt bei der Eintracht vorerst aus. Das teilten die Frankfurter am Samstag vor dem Bundesliga-Spiel gegen den Hamburger SV mit. Der 33-Jährige wird sich in der kommenden Woche einem operativen Eingriff am Knie unterziehen.

Hasebe war bei einer Abwehraktion beim Spiel in München gegen den Torpfosten geprallt. Nach einer MRT-Untersuchung am Donnerstag hat der Japaner am Freitag noch versucht, einen Einsatz beim Spiel gegen den Hamburger SV möglich zu machen. Er musste das Training allerdings abbrechen.

Nach einer Sitzung mit der sportlichen Leitung und dem Mannschaftsarzt wurde die Entscheidung getroffen, eine Operation vorzunehmen. Wie lange Hasebe ausfällt, ist vorerst unklar. Details zur Verletzung wurden nicht bekannt.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! bundesliga, 19.3.2017, 22.05 Uhr