In der Diskussion über die sportliche Zukunft von Eintracht Frankfurts Keeper Lukas Hradecky ist die Entscheidung gefallen – vorerst. Auf dem Rasen beeinträchtigten am Samstag müde Beine das Geschehen.

Ein Glück, werden sie bei der Frankfurter Eintracht sagen, stehen Nachtschichten so gut wie nie auf dem Dienstplan eines Fußball-Bundesligisten. Doch bei den Hessen wäre es am Wochenende um ein Haar so weit gewesen. "Ich war heute Nacht schon um drei Uhr wach und hätte um vier Uhr anfangen können", sagte Coach Niko Kovac nach der Trainingseinheit am Samstagmittag mit einem Augenzwinkern. Der berühmte Tatendrang des Kroaten dürfte ein Grund für diesen Gedankengang gewesen sein, der berüchtigte Jetlag nach einer langen Flugreise war es ganz sicher.

Schließlich war der Eintracht-Tross erst am Mittwochmorgen aus dem Trainingslager in den USA zurückgekehrt. Nicht jedem reichen zweieinhalb freie Tage, um sieben Stunden Zeitunterschied auszuschlafen. "Es ist normal, dass man ein wenig müde ist", nahm Kovac seine Profis in Schutz – ohne es wirklich zu müssen. Die Schlagzeilen kamen an diesem Samstagmittag ohnehin nicht vom Trainingsplatz, sondern von der Seitenlinie.

Hradecky bleibt – hat aber (noch) nicht verlängert

Die wichtigste – und aus Sicht vieler Fans vermutlich beste – betrifft Lukas Hradecky. "Er bleibt auf jeden Fall noch ein Jahr und ich wünsche mir, dass er auch darüber hinaus bleibt", beendete Kovac das Sommertheater um die nahe sportliche Zukunft des Torhüters. Wochenlang war über einen Wechsel des Finnen bis zum Ende der Transferperiode am 31. August spekuliert worden. "Ich bin froh, dass ich ihn habe und er hier ist." Gänzlich vom Schreibtisch ist Hradeckys Personalakte damit aber noch nicht.

"Er hat hier noch nicht verlängert", sagte Kovac und deutete damit an, dass sich die Eintracht-Verantwortlichen um Sportvorstand Fredi Bobic früher oder später erneut mit Hradecky beschäftigen müssen – oder mit der Suche nach einem geeigneten Nachfolger. Wird sein bis 2018 laufender Vertrag nicht verlängert, würden die Frankfurter an einem Wechsel des Leistungsträgers im kommenden Jahr keinen Cent verdienen. Doch dazu muss es gar nicht erst kommen. "Soweit ich weiß, ist er offen für Gespräche", sagte Kovac. "Genau wie wir auch."

Prunkstück Offensive

Die Eintracht kann sich nun also auf die restliche Saisonvorbereitung konzentrieren. Das nächste Highlight des Sommerfahrplans markiert das am Montag beginnende Trainingslager in Gais in Südtirol. Nicht ausgeschlossen, dass Kovac in den Bergen vor allem seine Abwehr unter die Lupe nimmt. Der Frankfurter Offensivabteilung bescheinigte er bereits nach der USA-Reise einen guten Zustand.

"Wir haben generell sehr viel Power im Sturm und haben gut zugelegt. Ich glaube, dass die Jungs, die wir geholt haben, uns verstärken werden", so der Trainer. Ein Sonderlob gab es für den 19 Jahre alten Neuzugang Luka Jovic: "Ich bin mit seiner Entwicklung richtig zufrieden."

Mehr Druck über außen

In der kommenden Saison soll aber nicht nur die Offensive um Jovic und Co. für mehr Torgefahr sorgen. Kovac tüftelt an einer Eintracht, die in der Vorwärtsbewegung früh Druck auf den gegnerischen Strafraum ausübt. "Wir wollen über die Flügel sehr viel präsenter sein als im letzten Jahr", kündigte er an.

Mit dem jüngsten Neuankömmling Jetro Willems habe er dafür genau die richtige Ausstattung. "Auf der Position des Linksverteidigers haben wir mit ihm und Taleb Tawatha zwei, die nach vorne marschieren. Genau das wollen wir." Nachtschichten scheinen in Frankfurt also auch in Zukunft nicht nötig zu sein.