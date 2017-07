Das Trainingslager in Gais ist beendet, die neue Saison startet in knapp zwei Wochen. Die Vorbereitung der Eintracht befindet sich somit in den letzten Zügen. Trainer Niko Kovac zieht ein positives Fazit.

Das erste Pflichtspiel gegen den TuS Erndtebrück im DFB-Pokal am 12. August rückt mit großen Schritten näher. Am letzten Tag des Trainingslagers in Gais äußerte sich Trainer Kovac zur aktuellen Lage bei der Frankfurter Eintracht und sagte über…

…die Trainingssteuerung in der Vorbereitung:

"Wir versuchen, die vier Phasen eines Fußballspiels durchzuspielen. Die erste Woche war auf Ballbesitz ausgelegt, die zweite auf Ballverlust, in der dritten Woche haben wir uns auf den Ballbesitz des Gegners konzentriert und in der vierten haben wir am Ballgewinn gearbeitet. Das muss alles haargenau koordiniert werden. Das fängt am frühen Morgen mit einer Sitzung an, in der uns die Ärzte einen Status quo geben: Wer kann – und wer hat gesundheitliche Probleme? Erst dann geht es um den Inhalt der Übungen und die Frage: Was wollen wir vermitteln?"

Weitere Informationen Eintracht-Saisoneröffnung live Das finale Testspiel der Frankfurter Eintracht am Sonntag gegen den FSV Frankfurt überträgt der hr ab 15.30 Uhr live. Die Generalprobe vor dem Saisonauftakt können sie im hr-fernsehen und im Livestream auf hessenschau.de verfolgen. Ende der weiteren Informationen

…die Möglichkeiten der Eintracht insgesamt:

"Wir versuchen, ans Maximum zu gehen – auch wenn man das nie wird erreichen können. Es gibt keine Perfektion. Wir können auch nicht den Anspruch haben, perfekt zu sein. Da gibt es ganz andere Clubs auf der Welt, die diesen Anspruch mehr hegen. Wir versuchen, besser zu werden und wollen jeden einzelnen Spieler besser machen. Das ist uns letztes Jahr schon gut gelungen."

…die Zu- und Abgänge:

"Natürlich müssen wir die neuen Spieler so schnell wie möglich integrieren. Das geht nicht in einem Monat, aber wir sind auf einem guten Weg. Mit den Spielern, die wir geholt haben, haben wir uns qualitativ verstärkt. Auf der anderen Seite haben wir aber auch ohne Zweifel Qualität verloren. Das ist ein Prozess, den alle Bundesliga-Mannschaften gehen."

…einen neuen Innenverteidiger:

"Bruno Hübner hat es gesagt: Wir sind da offen und schauen. Aber es muss passen – in erster Linie sportlich, in zweiter finanziell. Es geht dem Finish entgegen, wir haben noch einen Monat Transferzeit. Diejenigen, die einen Spieler verlieren, müssen auch noch Ersatz bekommen. Wir arbeiten dran. Wenn wir etwas finden sollten: okay. Wenn nicht, dann wird’s das auch sein."

…das weitere Vorgehen bei Lukas Hradecky:

"Fredi Bobic wird sich jetzt sicherlich in naher Zukunft mit ihm und seinem Vater zusammensetzen. Die Bereitschaft von ihm ist da. Aber hier im Trainingslager macht es keinen Sinn, immer wieder darüber zu reden. Ich bin davon überzeugt, dass er auf jeden Fall noch ein Jahr bei uns spielen wird."

…sein Verhältnis zu den Spielern:

"Ich bin kommunikativ, lustig, mache mal einen Scherz und gebe den Spielern einen mit. Aber die Jungs wissen, wie sie das zu nehmen haben. Es ist ja nicht so, dass ich sie links liegen lasse. Da gibt es mal einen Klaps – und dann geht es weiter. Entscheidend ist, dass die Jungs das Vertrauen spüren – und das spüren sie."