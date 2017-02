Noch nicht bereit für das Offensiv-Update: Niko Kovac gesteht Fehler in der Vorbereitung ein und konzentriert sich wieder auf Basisarbeit. Mit der Art seiner Ausführungen könnte sich der Trainer der Frankfurter Eintracht für einen Nebenjob bewerben.

Eigentlich fehlten nur noch besserwisserische Zwischenrufe, mit den Fingern schnipsende Streber und eine in letzter Sekunde zusammengeschusterte Powerpoint-Präsentation. Die Presserunde am Mittwoch mit Eintracht-Trainer Niko Kovac erinnerte zeitweise stark an eine Veranstaltung in der Uni. Dozent: Professor Kovac. Thema des Proseminars: taktische Verschiebungen in der Defensive einer professionellen Fußballmannschaft im Zeitalter der intensiven Gegner-Beobachtung. "Man muss Spielsituationen besser und schneller erkennen. Es geht ums Antizipieren", kritzelten sich die Zuhörer in ihre Notizhefte.

Nicht nur gucken - auch anpacken

Kovac erklärte den berufsbedingt anwesenden Zeugen dieses Vortrags über die Kniffe des modernen Fußballs bis ins kleinste Detail, worauf es in der Abwehrarbeit heutzutage ankommt. Die Zeiten, in denen Spieler des Schlags Jürgen Kohler mit Grätschen, harten Zweikämpfen und hautnaher Manndeckung gegnerische Offensivreihen zur Verzweiflung brachten, sind lange vorbei. Das Verteidigen beginnt, wie könnte es anders sein, bereits im Kopf. Intelligenz und vorausschauendes Denken sind mittlerweile elementare Eigenschaften eines Defensivspielers.

"Der ein oder andere sitzt da wie im Kino und schaut sich das Spiel nur an. Als Spieler musst du aber jede Situation bewerten und dann reagieren", so Kovac, der Musterschüler Jesus Vallejo als positives Beispiel heranzog. Der junge Spanier schaffe es, die Konzentration über 90 Minuten aufrechtzuerhalten und die Pläne des Gegners zu lesen. Andere – nicht genannte Profis – hätten da größere Schwierigkeiten. "Wenn der Ball eng am Fuß ist, kann der Gegner keinen langen Ball spielen. Ist der Ball ein paar Schritte weg, müssen die Verteidiger das erkennen und sich ein Stück fallen lassen. Das sind Sachen, die man sehen muss", so der Referent.

Noch nicht bereit für das nächste Level

Vor fußballerischen Fehleinschätzungen gefeit, auch das machte Kovac klar, ist jedoch selbst der sportliche Fachangestellte der Eintracht nicht. Nachdem der Kroate in der vergangenen Saison erfolgreich die Abwehr gestärkt hatte, wollte er sein Team in diesem Winter auf die nächste Entwicklungsstufe heben und dem Frankfurter Gesamtkonstrukt auch eine künstlerische Note verpassen. Im Trainingslager in Abu Dhabi ließ Kovac vor allem Spielzüge in der Offensive trainieren, die spielerische Qualität sollte ansteigen. Ein Fehler, wie sich nach drei Niederlagen im Jahr 2017 herausgestellt hat.

"Wir haben in der Vorbereitung den Schwerpunkt auf andere Sachen gelegt. Das war vielleicht in der Defensive ein Tick zu wenig", gab Kovac zu. Vor dem Jahreswechsel hatte die Eintracht in 16 Partien zwölf Gegentreffer gefangen, nach Silvester klingelte es in fünf Bundesliga-Spielen nun schon acht Mal im Frankfurter Kasten. "Wir wollten einen Schritt in die spielerische Richtung gehen. Aber das ging zu Lasten der Defensive. Jetzt müssen wir zurückrudern", so Kovac.

Heißt: Die Eintracht besinnt sich vor der schwierigen Auswärtsaufgabe bei Hertha BSC am Samstag (18.30 Uhr) wieder auf ihre Stärken und stellt Chancen-Verhinderung vor Chancen-Kreierung. Oder, anders ausgedrückt: Ab jetzt wird in Frankfurt wieder eher Fußball gearbeitet als gespielt. Bevor Anstrengungen nach vorne unternommen werden, muss hinten erst einmal die Null stehen. Dann, so rechnete Kovac vor, "ist die Wahrscheinlichkeit auf einen Sieg wieder höher".

Die Ausfälle tun weh

Ein großes Problem dabei sind jedoch die Ausfälle von Innenverteidiger Nummer eins David Abraham (Rot-Sperre), Innenverteidiger Nummer zwei Vallejo (Muskelfaserriss) und Sechser Omar Mascarell (Gelb-Sperre). Da die gegnerischen Mannschaften angesichts der hochstehenden Frankfurter Defensive vermehrt auf lange Bälle in den Rücken der Abwehrkette setzen, ist Sprintfähigkeit gefragt. "David und Jesus sind sehr schnell und können einiges flicken, das müssen wir jetzt anders lösen", so Kovac, der seinem Team in dieser Woche deshalb wieder Stabilität und Kompaktheit auf den Stundenplan schrieb. Die Eintracht muss umdenken: "Fußball ist immer lernen, lernen, lernen."