Nach der Niederlage gegen Freiburg waren die Akteure der Frankfurter Eintracht nicht nur enttäuscht, sondern auch sauer. Im Mittelpunkt der anschließenden Interviews stand insbesondere die Leistung des Schiedsrichtergespanns.

Der nächste Rückschlag für die Eintracht: Die Frankfurter verlieren zuhause gegen den SC Freiburg (1:2) und hadern mit den Fehlentscheidungen der Unparteiischen um Schiedsrichter Günter Perl. Die Stimmen im Überblick.

Trainer Niko Kovac (beim TV-Sender sky): "Wir kriegen ein Tor zum 2:1 – da steht der Schütze einen Meter im Abseits. Wenn ich das als Linienrichter nicht sehe, dann muss ich mich fragen: Warum sehe ich das nicht? Ansonsten war es ein ordentliches Spiel meiner Mannschaft. Was mich aber ärgert, sind die vielen Diskussionen über Kleinigkeiten. Ich habe derzeit das Gefühl, weil wir Eintracht Frankfurt sind, dass die Schiedsrichter einiges gegen uns pfeifen."

Danny Blum: "Wenn man ein Tor – das regulär geschossen wird – aberkannt bekommt, der Rückstand aus einem Abseits für den Gegner gegeben wird, dann brauchen wir uns im Endeffekt nicht mehr fragen: Warum hat es nicht gereicht? Dann muss man auch mal ganz klar sagen, dass der Schiedsrichter das Spiel auf seine Art und Weise entschieden hat. Irgendwann kannst du solche Rückschläge nicht mehr aufholen. Was willst du dann noch machen? Das kannst du nicht mehr schön reden."

Sportdirektor Bruno Hübner: "Die Enttäuschung ist sehr groß. Mit Freiburg kam ein guter Gegner und wir haben eigentlich gut gespielt – aber es werden in letzter Zeit viele unglückliche Entscheidungen gegen uns gepfiffen. Das ist für den Kopf nicht optimal. Die ganze Ersatzbank hat beim zweiten Tor sofort Abseits erkannt. Der Linienrichter auf der Seite kam nur schwer in die Partie hinein und hielt diese Form bis zum Schluss. Jetzt haben wir eine Negativserie. Es ist schade, dass wir die gute Ausgangssituation, die wir hatten, jetzt verspielen."

Makoto Hasebe: "Wir haben in diesen Spielen einfach kein Glück. Gegen Ingolstadt war das erste Tor eigentlich Abstoß. Und heute hat es auch zwei Fehlentscheidungen gegeben. Aber trotzdem: Das ist Fußball. In der Hinrunde hat der Schiedsrichter auch mal für uns gut gepfiffen. Ich möchte einfach nicht so viele Ausreden hören."

Alex Meier: "Es sollte heute nicht so sein – das ist natürlich schade für uns. Ich habe versucht, den Ball ins lange Eck zu schieben und der Torwart hält ihn mit dem Fuß. Die Mannschaft durchläuft derzeit eine schwierige Phase. Da müssen wir jetzt gemeinsam durch und dann kommen wir auch wieder aus dem Tief raus."

Bastian Oczipka: "Das 1:0 hat uns eigentlich in die Karten gespielt. Dann wird das 2:1 nicht gegeben. Das war eine sehr harte Entscheidung gegen uns, den hätte er geben können. Ich sage eigentlich nichts zu den Schiedsrichterleistungen, aber es ist zuletzt nicht glücklich für uns gelaufen."

Lukas Hradecky: "Das ist eine harte Phase für uns. Wir wollten punkten, wieder etwas gutmachen und das ist uns nicht gelungen. 35 Punkte sind zwar gut, aber es läuft zurzeit nicht rund. Ob die Schiedsrichter momentan gegen Eintracht Frankfurt pfeifen, weiß ich nicht. Wir müssen auf uns schauen und wieder besser spielen. Ich bin mir aber sicher, dass uns Kovac wieder in die Spur bringt."