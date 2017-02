Flaute in der Verteidigung und ein improvisiertes zentrales Mittelfeld: Eintracht-Coach Niko Kovac will sich mit einem Not-Aufgebot in Berlin "wehren". Der Kroate bricht vor dem Topspiel eine Lanze für sein Team.

Jetzt ist Niko Kovac gefordert. Nach zwei Niederlagen in Serie und diversen personellen Schwächungen muss der Trainer von Eintracht Frankfurt sein Team mental wieder auf Kurs bringen und beim stark ersatzgeschwächten Bundesligisten das richtige Personal finden, um den Abwärtstrend schnellstmöglich wieder zu beenden.

"Wir haben einige, die nicht dabei sind. Das heißt aber nicht, dass wir mit erhobenen Händen nach Berlin fahren und sagen, wir geben auf", kündigte Kovac vor dem Gastspiel beim Tabellennachbarn Hertha BSC am Samstag (18.30 Uhr) an.

Dreierkette wird neu formiert

Im Duell der beiden Überraschungsteams auf den Rängen fünf und sechs hat Kovac ein schwieriges Personalpuzzle zu meistern. Die beiden Innenverteidiger Jesús Vallejo (Muskelfaserriss) und David Abraham (Rotsperre) werden ihm fehlen, weshalb Kovac aller Voraussicht nach auf eine Dreierkette umbauen wird

Dort ist der Japaner Makoto Hasebe als zentrale Figur vorgesehen und wird damit eine Lücke im Mittelfeld hinterlassen, wo zudem Omar Mascarell (Gelbsperre) und Marco Fabian (Hüftprobleme) nicht mit von der Partie sind. "Gott sei Dank sind wir auf der Welt nicht in der Lage, Menschen zu klonen", sagte Kovac scherzhaft - auch wenn er den japanischen Routinier im Berliner Olympiastadion auch zwei- oder dreimal gebrauchen könnte.

So könnte die Eintracht in Berlin spielen. Bild © hessenschau.de

Kovac spürt keinen Knacks

Trotz der bitteren 0:2-Niederlage gegen den FC Ingolstadt sieht der 45 Jahre alte Ex-Herthaner seine Eintracht auf Kurs, auch charakterlich kann er keine Schwäche ausmachen. "Ich habe keinen Knacks, Zweifel oder Abfall des eigenen Selbstbewusstseins bei meinen Spielern gesehen", sagte Kovac. Mit Europa hält er es weiter wie bisher: Ein internationaler Platz wird erst zum Thema, wenn die Eintracht die angepeilten 40 Punkte erreicht hat. "Wir müssen jetzt Punkte sammeln, damit uns die von hinten nicht überholen", merkte er an.

Den fünften Platz würde er im Trainerduell mit seinem ehemaligen Teamkollegen Pal Dardai aber schon gerne verteidigen. "Für mich ist es ein Spiel, nach dem ich gerne weiterhin vor der Hertha stehen würde", sagte Kovac. Sport-Vorstand Fredi Bobic macht sich trotz der ausgedünnten Besetzung keine Sorgen. "Soll ich da den Kader aufblähen, nur um etwas zu machen? In Frankfurt wird doch immer davon geredet, dass junge Spieler aus dem Nachwuchs kommen sollen", antwortete der frühere Nationalspieler auf die Frage der Bild-Zeitung, warum das Team nicht mit weiteren Transfers verstärkt wurde.

Qual der Wahl? Nur im Sturm.

Dass so viele Stammspieler gleichzeitig ausfallen, dürfte allerdings auch eine Ausnahme bleiben. "Wir haben ein Defizit an defensiven Spielern", stellte Kovac fest. In vorderster Front hat der Coach hingegen die freie Wahl. Von den Stürmern Branimir Hrgota, Haris Seferovic und Alex Meier wird vermutlich nur einer von Anfang an spielen. Die anderen beiden müssen auf der diesmal nicht ganz so prominent besetzten Bank Platz nehmen. Denn: "Wir sind personell gebeutelt. Der Kader hat sich diesmal fast von selbst zusammengestellt", erklärte Kovac.