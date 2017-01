Der 16 Jahre alte Sahverdi Cetin darf sich überraschenderweise im Trainingslager der Frankfurter Eintracht in Abu Dhabi beweisen. Ist der B-Jugend-Kapitän schon bereit für den Sprung in die Bundesliga?

Einmal unter der Wüstensonne Abu Dhabis an der Seite von Alex Meier trainieren. Was klingt wie der Hauptpreis in einem Gewinnspiel der städtischen Sparkasse, ist für Sahverdi Cetin Realität geworden. Der 16-Jährige, geboren im September 2000 und im normalen Leben ein Teil der Frankfurter U17, wurde von Trainer Niko Kovac in den Profi-Kader der Eintracht berufen und darf sich nun im Winter-Trainingslager an der Seite der Bundesliga-Akteure beweisen. "Der Junge hat Talent", sagte Armin Kraaz, der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, dem hr-sport. "Jetzt kann er sich präsentieren und oben reinschnuppern. Das ist eine tolle Sache."

Von der B-Jugend in die Bundesliga

Cetin hat mit guten Leistungen in der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest auf sich aufmerksam gemacht und bekam als Beförderungsgeschenk das Flugticket in die Vereinigten Arabischen Emirate überreicht.

Nach Innenverteidiger Furkan Zorba und Senkrechtstarter Aymen Barkok, der sich mit zwei Bundesliga-Toren bereits in die Herzen aller Fans geschossen hat, ist Cetin das nächste große Talent der Eintracht, das den Sprung zu den Profis schaffen könnte. Coach Kovac ist jedenfalls schon angetan vom zentralen Mittelfeldspieler. "Cetin hat große Fähigkeiten", sagte er. "Und wenn ein Jugendspieler die nötige Qualität hat, dann nehmen wir ihn mit."

Wie gemacht für Kovacs Anforderungen

Cetin, der die B-Jugend der Eintracht als Kapitän anführt und fester Bestandteil der deutschen U17-Nationalmannschaft ist, bringt genau die Eigenschaften mit, die Kovac immer wieder einfordert. "Er ist sehr mannschaftsdienlich, sehr fleißig, technisch gut und dann auch noch torgefährlich", beschrieb Kraaz die Stärken des Newcomers. Cetins Lieblingsposition ist die Acht, an der Seite von Marc Stenderas Bruder Nils ordnet er im Mittelfeld das Spiel der U17. "Er ist ein typischer Verbindungsspieler", so Kraaz, für den die Nominierung seines Schützlings ein weiterer Beleg für die stark verbesserte Zusammenarbeit zwischen Lizenzspieler- und Nachwuchsabteilung ist.

Nachdem jahrelang kein echter Austausch zwischen Ober- und Unterbau stattfand, bekommen die Jugendteams mittlerweile regelmäßig Besuch aus der Chef-Abteilung der Berufsfußballer. Sportvorstand Fredi Bobic, Sportdirektor Bruno Hübner und das Trainerteam schauen beinahe wöchentlich bei Trainingseinheiten und Spielen vorbei und machen sich vor Ort selbst einen Eindruck über das Potenzial des Nachwuchses. "Das ist gut für die Spieler", so Kraaz. "Sie wissen, dass sie sich mit guten Leistungen ins Notizbuch von Kovac spielen können."

Duelle mit den ganz Großen

Ob der Sprung vom Notizbuch auf den Rasen einer Bundesliga-Arena dann gelingt, steht jedoch auf einem anderen Blatt. Beispiele von talentierten Spielern, die in der Jugend alle überragten, dann aber den Durchbruch nicht schafften, gibt es genug. Erst am Dienstag wurde dem ebenfalls hochveranlangten Joel Gerezgiher ein Vereinswechsel nahegelegt – nach insgesamt 84 Minuten Bundesliga. Gerade deshalb bittet Kraaz bei Cetin, der im Sommer 2013 von Darmstadt 98 an den Riederwald gewechselt war, um Geduld. "Wir dürfen nicht vergessen, dass er erst 16 ist", warnte er. "Das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um sich mit der Bundesliga zu beschäftigen."

Vielmehr gehe es darum, dass sich beide Seiten kennenlernen und Cetin schon einmal einen Eindruck vom Tempo im Profibereich bekommt. Zweikämpfe mit David Abraham, Kopfballduelle mit Michael Hector, Torschüsse gegen Lukas Hradecky – all das wird in den kommenden Tagen auf den 16-Jährigen zukommen. "Der Junge wird dort Lehrgeld bezahlen", so Armin Kraaz. "Aber er soll das einfach genießen."