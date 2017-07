Nach dem Trainingslager ist vor dem Trainingslager: Die Eintracht-Profis haben nach der Rückkehr aus den USA zwei Tage frei, ehe ab kommender Woche der Feinschliff erfolgt. Dafür müssten die Frankfurter aber erstmal die Kennenlernphase beenden.

Keine Gnade nach dem langen Flug über den Atlantik: Nach der Rückkehr ging es für die Bundesliga-Kicker der Eintracht nicht etwa schnurstracks auf die Couch, sondern zuerst an die Arena. Dort sollten sich die Frankfurter nach dem zweiwöchigen Trainingslager in den USA und dem mehr als zehnstündigen Trip erst einmal die Müdigkeit aus den Beinen laufen.

Für Donnerstag und Freitag hat Trainer Kovac seiner Mannschaft zwei freie Tage gestattet. Jetlag abschütteln heißt die Devise – und den Kopf freibekommen für die spannende Phase der Sommervorbereitung. Nachdem bisher in erster Linie die konditionellen Grundlagen gelegt und wirtschaftliche Kontakte geknüpft wurden, geht es ab der kommenden Woche ans Eingemachte: Schon am Montag reisen die Frankfurter ins zweite Trainingslager nach Gais. In Südtirol bringt Kovac sein Team taktisch und spielerisch für die kommende Saison in Form.

Flexibilität als großes Plus

Kovac, der schon in der abgelaufenen Runde immer wieder mit neuen Formationen Gegner und Experten überraschte, will weiter an der Unberechenbarkeit der Eintracht feilen. "Grundsätzlich müssen wir flexibel sein", sagte der 45-Jährige zum Abschluss der USA-Reise. "Wichtig ist, dass man sich nicht auf ein System versteift und dadurch ausrechenbar wird. Man muss sowohl den Gegner als auch das eigene Team immer wieder fordern."

Was das für die eigenen Spieler heißt, war etwa beim abschließenden Freundschaftsspiel gegen die Columbus Crew zu beobachten. Beim 0:1 testete Kovac Neuzugang Danny da Costa und Slobodan Medojevic im für sie ungewohnten Abwehrzentrum. "Wir wollen die Vorbereitung dazu nutzen, um zu schauen, was die Jungs noch alles im Repertoire haben."

Weitere Informationen Warten auf Willems Zwei Tage nach der öffentlichkeitswirksamen Verkündung seines Medizinchecks bei der Eintracht lässt der Vollzug des Transfers von Jetro Willems nach Frankfurt weiter auf sich warten. Grund sind anhaltende Verhandlungen mit dem abgebenden Club PSV Eindhoven. Beide Vereine haben sich noch nicht abschließend auf den Transfer des 23 Jahre alten Linksverteidigers einigen können. Im Raum steht eine Ablösesumme in Höhe von rund sechs Millionen Euro. Damit wäre der Niederländer der zweitteuerste Transfer der Vereinsgeschichte nach Sébastien Haller, der rund sieben Millionen Euro gekostet haben soll. Ende der weiteren Informationen

Sportlich haben die Frankfurter im Land der unbegrenzten Möglichkeiten freilich keine Bäume ausgerissen. In drei Partien gegen Teams aus der MLS gelang kein Sieg. Die US-Amerikaner sind zugegeben aber mitten im Spielbetrieb und deshalb deutlich weiter als die Eintracht. Für schwitzige Hände sorgen die Resultate bei Kovac nicht, "es bleibt genügend Zeit, um fleißig zu arbeiten und auch die Dinge, die noch nicht so gut laufen, auszubessern".

Fragezeichen hinter Gais-Reisegruppe

Die Zeit bis zum Pflichtspiel-Auftakt wird jedoch kürzer, und Kovac hatte seine vermeintliche Stamm-Elf bislang noch gar nicht beisammen. Leistungsträger wie Marco Fabián, Mijat Gacinovic (Sonderurlaub nach Länderspielen) trainierten bislang ebenso noch nicht wie U19-EM-Teilnehmer Aymen Barkok oder der verletzte Neuzugang Carlos Salcedo. Bedenkt man, dass ein rundes Dutzend Neuzugänge bis zum Pokalspiel gegen Erndtebrück am 12. August integriert sein will, wird die Zeit in jedem Fall knapp.

Der Cheftrainer überlegt daher, neben den Nationalspielern auch die Rekonvaleszenten Salcedo, Marc Stendera und Marius Wolf mit ins zweite Trainingslager zu nehmen. "Wir hätten alle gern dabei", sagte Kovac, "insbesondere Carlos, der das Team noch gar nicht kennt – damit sich die Jungs alle noch besser kennenlernen können." Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Zunächst müsse gewährleistet sein, dass die verletzten Spieler ihre Reha auch in Südtirol problemlos absolvieren können.

