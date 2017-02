Sind sie es nun oder sind sie es nicht? Nachdem Eintracht-Trainer Niko Kovac seine Mannschaft als "Tretertruppe" bezeichnet hatte, behauptete er nun das genaue Gegenteil - und lieferte eine detaillierte Begründung.

So manch einer rieb sich am Samstag verwundert die Au… äh, Ohren. Schließlich kommt es nicht alle Tage vor, dass ein Bundesliga-Trainer vor die Kamera tritt und so einen Satz sagt: "Ich will das nicht schönreden, wir haben jetzt sechs Platzverweise und sind die Tretertruppe Nummer eins in Deutschland." Rumms. Die volle Breitseite für die Undiszipliniertheit der eigenen Mannschaft. Das hat gesessen.

Umso verwunderlicher war Niko Kovacs Auftritt im hauseigenen Eintracht-TV nur einen Tag später. Nach der vermeintlichen Generalschelte wollte der Coach davon nämlich nichts mehr wissen. "Das geht mir langsam auf den Nerv, dass wir da hingestellt werden in eine Ecke, in der wir nicht stehen. Wir sind keine Tretertruppe, das ist ganz klar."

Nicht so schlecht wie ihr Ruf?

Was war das denn jetzt? Alternative Fakten? Anscheinend hatte Kovac seine Aussage am Vortag nicht ganz ernst gemeint. Nun begründete er, warum die Eintracht seiner Meinung nach eben doch keine Tretertruppe ist, und ließ sämtliche Rote Karten der Saison noch einmal Revue passieren: Ein "Trikotzupfer" von Michael Hector, ein "angeblicher Kopfschlag" von Szabolcs Huszti, "ein absoluter Fehlgriff des Schiedsrichters" beim Platzverweis gegen Timmy Chandler und ein dummes Handspiel von Lukas Hradecky, der zuvor ausgerutscht war.

"Über die fünfte und sechste Rote Karte, da hatten wir David Abraham und Haris Seferovic, darüber müssen wir nicht diskutieren", ergänzte Kovac der Vollständigkeit halber. Alle anderen Karten seien aber nicht das Resultat grober Spielweise gewesen. Ergo: Die "Tretertruppe" sei gar nicht so schlecht wie ihr Ruf, also mehr Truppe als Treter.

Und nicht geahndete Fouls?

Was Kovac indes nicht aufführte, waren jene Aktion der Eintracht, die eben nicht mit Roten Karten geahndet wurden. Das prominenteste Beispiel dürfte Abrahams Einsatz im Spiel gegen die TSG Hoffenheim gewesen sein. Der Kicker verwies zudem auf eine Analyse des Hinspiels gegen Freiburg, den kommenden Bundesligagegner der Eintracht. Im Breisgau hätten demnach sowohl Abraham als auch Huszti vom Platz gestellte werden müssen. Auch wenn der Trainer es leid ist: Die Fairnessdebatte ist in Frankfurt noch nicht zu Ende.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Montag, 27.02.2017, 22.45 Uhr