Niko Kovac gibt nach den jüngsten Negativerlebnissen der Frankfurter Eintracht den Mahner. Der Trainer beklagt eine gewisse Bequemlichkeit seiner Mannschaft. Und verspricht Abhilfe.

Was in der jüngeren Vergangenheit zum Alltag des Vereins gehörte, trat nun zum ersten Mal in der laufenden Saison ein: Die erfolgsverwöhnten Frankfurter kassierten zwei Niederlagen in Folge. Kein Beinbruch, könnte man meinen, die Eintracht grüßt auch nach 21 Spieltagen von den europäischen Rängen. Doch es sind weniger die nackten Ergebnisse, die Niko Kovac Anlass zur Sorge geben. Es ist die Art und Weise, wie die jüngsten Resultate in Leverkusen (0:3) und gegen Ingolstadt (0:2) zustande gekommen sind.

The trend is not your friend

"In der Bundesliga geht's nicht locker", betonte der Trainer nach der ersten Einheit der Woche am Montag gleich mehrfach energisch. "Wir müssen ganz klar sagen, dass wir bisher eine gute Saison spielen, aber dass es nicht von allein geht." Die Eintracht, zeitweise sensationeller Tabellendritter, ist nach den erwähnten Negativerlebnissen auf Rang fünf abgerutscht. Weiter nach unten soll und darf es nach dem Geschmack des Kroaten nicht gehen.

Er wisse, wo er den Hebel ansetzen müsse, sagte Kovac. Wie das im Trainingsalltag aussieht, durften die Zaungäste am Montag begutachten: Der 45-Jährige griff mehrfach ein, trieb seine Spieler immer wieder an, forderte wild mit den Armen rudernd mehr Einsatz und Lautstärke auf dem Trainingsplatz. Das dürfte sich in den restlichen Einheiten vor dem Spitzenspiel in Berlin (Samstag, 18.30 Uhr) kaum ändern.

"Zum Negativen geändert"

"Wir sind oben gelandet, weil wir sehr unbequem zu bespielen waren, weil wir wenig zugelassen haben und kompakt waren. Das hat sich in den letzten zwei, drei Spielen ein bisschen geändert zum Negativen. Wir lassen zu viele Chancen zu", erklärte Kovac. "Wir müssen wieder zu den Basics zurück, die uns stark gemacht haben. Und das werden wir in dieser Woche ganz ausgiebig trainieren."

Für die Hessen gleicht der Weg zurück zu mehr Aggressivität allerdings einem Ritt auf der Rasierklinge. Die beiden etatmäßigen Außenverteidiger Timothy Chander und Bastian Oczipka, von denen einer in Berlin im Abwehrzentrum beginnen wird, sind mit je vier Gelben Karten vorbelastet. Dazu fehlen neben dem verletzten Jesus Vallejo bereits die gesperrten David Abraham und Omar Mascarell. Hart und eben wieder unbequem müsse sein Team auftreten, forderte Kovac. Aber "nicht plump".