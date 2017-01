Mit der Verpflichtung von Marius Wolf hat die Frankfurter Eintracht doch noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Trainer Niko Kovac erhofft sich einiges von dem Angreifer, der perfekt ins Konzept des Bundesligisten passt.

Ein Wolf im Stadtwald? Noch wurde der jüngste Neuzugang der Frankfurter Eintracht nicht auf dem Trainingsplatz des hessischen Bundesligisten gesichtet. Doch das soll sich am Mittwoch ändern. Dann nämlich wird Marius Wolf erstmals für seinen neuen Arbeitgeber auflaufen. Nach erfolgreichem Medizincheck unterschrieb der Offensivmann zum Abschluss der Transferperiode am Dienstag einen Vertrag bis Saisonende. Der 21-Jährige kommt vorerst auf Leihbasis von Zweitliga-Spitzenreiter Hannover 96.

Erst aufpäppeln, dann durchstarten

Marius Wolf läuft künftig für die Eintracht auf. Bild © Imago

"Er ist ein sehr schneller Spieler. Einer, der gradlinig Richtung Tor geht", lobte Trainer Niko Kovac den auf beiden Außenbahnen einsetzbaren gebürtigen Franken. Bereits vor einem Jahr hatte die Eintracht um Wolf gebuhlt, damals entschied er sich jedoch für einen Wechsel von 1860 München nach Hannover. Eine Fehlentscheidung, wie sich später herausstellte.

Zitat „Jetzt werden wir schauen, dass wir ihn erstmal aufpäppeln. Er ist ja doch ziemlich dürr.“ Zitat von Niko Kovac über Marius Wolf Zitat Ende

Mit den Niedersachsen stieg Wolf aus der Bundesliga ab, erhielt dabei kaum Einsatzzeiten und wurde in dieser Saison schließlich in die Regionalliga-Reserve verbannt. "Er hatte es ein bisschen schwieriger und nicht das Quäntchen Glück, das man als Fußballer braucht", meinte Kovac. In Frankfurt soll nun alles besser werden. Wolf müsse zunächst körperlich ein wenig aufgepäppelt werden, so Kovac. Dann soll er seine Qualitäten in die Waagschale werfen. "Wir erhoffen uns was, für die Zukunft kann das einer werden", zeigte sich der Coach überzeugt.

Der Frankfurter Weg

Die Verpflichtung des Angreifers passt ins Konzept des aktuellen Tabellendritten. Aus der (Geld-)Not eine Tugend machen, lautet seit dieser Saison das überaus erfolgreiche Credo der Vereinsverantwortlichen. Teure Stars sind nicht drin und für erprobte Durchschnittskicker ist das wenige Ersparte zu schade. "Wir haben uns daher wieder für einen jungen Spieler entschieden. Das ist der Weg, den wir gehen. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg", sagte Kovac.

Dass es mit talentierten Nachwuchsakteuren nicht immer funktioniert, ist bei dieser recht risikoarmen Variante ebenfalls einkalkuliert. So verließen am Dienstag mit Enis Bunjaki (Twente Enschede) und Joel Gerezgiher (Holstein Kiel) zwei Eigengewächse den Club, denen Kovac bei der Eintracht nicht mehr den ganz großen Sprung zugetraut hatte. Auch eine Verpflichtung des aktuellen Testspielers Boubacar Traoré vom ghanaischen Dreams FC sei derzeit kein Thema, so der Coach.

Trio fällt aus, Blum blüht auf

Zumindest für das kommende Wochenende und somit dem Derby am Sonntag gegen Darmstadt 98 sind Guillermo Varela, Szabolcs Huszti und Marco Fabián weiter außen vor. Während Varela nach seiner Sprunggelenksverletzung immer wieder mit kleineren Rückschlägen zu kämpfen hat, klingen auch Husztis Achillessehnen-Probleme nicht entscheidend ab. "Unverändert nicht so gut" sieht es laut Kovac zudem bei Fabián an, dem anhaltende Rückenschmerzen zu schaffen machen.

Wieder voll einsatzfähig ist dagegen Danny Blum. Nach überstandenem Bänderriss blühte der 26-Jährige im Training regelrecht auf. "Das gefällt mir", hob auch Kovac den Daumen. Blum dürfte schon gegen die Lilien zu einer ernsthaften Alternative auf der Außenbahn werden.