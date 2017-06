Im Frankfurter Stadion ist bei einer Routinekontrolle eine erhöhte Belastung mit gesundheitsgefährdeten Legionellen festgestellt worden. Betroffen sind zwei Duschen im Kabinentrakt. Der Betreiber reagierte sofort.

Im vergangenen Oktober hatte Eintracht-Trainer Niko Kovac ungewohnt heftig Missstände rund um das Frankfurter Stadion angeprangert. "Ich möchte nichts dramatisieren. Aber so wie es ist, ist es nicht gut. Es ist schlecht", beklagte sich der Chefcoach seinerzeit über die mangelhaften Bedingungen in den Katakomben der Arena.

Neben räumlicher und technischer Engpässe richtete sich Kovacs Kritik auch gegen die hygienischen Zustände. "Ich weiß nicht, wann die Lüftung bei uns zum letzten Mal gereinigt worden ist", haderte der Kroate und brachte dabei auch die vielen Erkrankungen und Erkältungen seiner Spieler in Zusammenhang mit den Verhältnissen im Kabinentrakt.

Duschen im Lizenzspielerbereich

Wie nun bekannt wurde, haben sich im Stadioninnern tatsächlich gefährliche Keime eingenistet. Nach einem Bericht der "ARD Radio Recherche Sport" wurde bei Kontrollen des Frankfurter Gesundheitsamts eine Überschreitung des technischen Maßnahmenwerts für Legionellen festgestellt. Dies hätten Proben in verschiedenen Bereichen der Arena ergeben.

Ja, das stimmt, bestätigte Stadionbetreiber-Geschäftsführer Patrik Meyer dem hr-sport. "Bei zwei Duschen im Lizenzspielerbereich gab es erhöhte Werte", sagte Meyer. Nach Bekanntwerden der Vorfälle im Frühjahr seien umgehend Filter eingebaut worden, die nun monatlich ausgewechselt würden. "Das Wasser, das den Spieler erreicht, ist absolut sauber, das können wir garantieren. Deshalb ist der Spieler nie in Gefahr gewesen", versicherte der Stadion-Boss.

Geringe Mengen schon gefährlich

Ausschließen kann man eine Gesundheitsgefährdung allerdings nicht. Schließlich ist noch unklar, wie lange die Profis vor Bekanntwerden der Keim-Belastung mit dem Wasser in Berührung gekommen waren. Legionellen gehören zu den gefährlichsten Bakterien, die zu schweren Lungenentzündungen führen oder sogar tödlich verlaufen können.

Laut dem Bonner Professor Thomas Kistemann vom Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit können aber auch niedrigere Legionellen-Belastungen bereits zum sogenannten Pontiac-Fieber führen. „Das macht zwei, drei Tage einen grippalen Infekt“, erläuterte der Experte. Der Spieler werde geschwächt, könne nicht am Training teilnehmen oder müsse sogar beim Spiel aussetzen. Der eigentliche Grund der Erkrankung bliebe in der Regel unentdeckt, sagte Kistemann.

Baumaßnahmen in der Sommerpause

Aktuell gab kein Verein auf ARD-Anfrage an, seine Spieler explizit auf Legionellen und entsprechende Vorerkrankungen getestet zu haben. Auch die Eintracht und Darmstadt 98 nicht. Am Böllenfalltor waren in der Vergangenheit neben anderen Verunreinigungen ebenfalls Legionellen gefunden worden. Laut Behörden wurde durch entsprechende Maßnahmen das Problem beseitigt.

In Frankfurt will man dieses Problem nun in der spielfreien Zeit angehen. "Wir leiten in der Sommerpause die Reparaturmaßnahmen ein, so dass wir wieder auf die Filter verzichten können", sagte Meyer.

Sendung: hr-iNFO, 2.06.2017, 10.40 Uhr