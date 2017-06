Eintracht Frankfurt leiht Marius Wolf für eine weitere Saison von Hannover 96 aus. Das teilte der Bundesligist am Mittwoch mit. Der 22-Jährige hatte in der abgelaufenen Saison viel Pech.

Nach gerade einmal vier Partien verletzte sich Wolf im Halbfinalspiel des DFB-Pokals gegen Borussia Mönchengladbach schwer an der Schulter. In den vorangegangenen Einsätzen (in Köln, gegen Bremen und in Dortmund) hat er die Verantwortlichen offenbar im Blitztempo überzeugt. Schließlich war der gebürtige Coburger erst zur Rückrunde an den Main gewechselt.

"Ich denke, dass wir noch viel Freude an ihm haben werden, wenn er wieder fit ist", sagte Sportvorstand Fredi Bobic. "Wir sind froh, dass wir Marius auch in der neuen Saison für die Eintracht einsetzen können. Dass er sich ausgerechnet in Gladbach so schwer verletzt hat, hat uns allen sehr leid getan."

Erst fit werden, dann helfen

Beim Profi selbst ist die Freude über die Weiterverpflichtung daher umso größer. "Die Jungs und das gesamte Team drum herum sind mir in dem halben Jahr schon wirklich ans Herz gewachsen. Ich setze alles daran, um schnellstmöglich gesund zu werden und die Mannschaft wieder unterstützen zu können."