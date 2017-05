Frankfurt gegen Dortmund ist wie David gegen Goliath? Nicht ganz. Für Bundestrainer Joachim Löw ist die Borussia im Pokalendspiel zwar Favorit, die Eintracht allerdings auch nicht komplett chancenlos.

Es gehört zum Pokalfinale wie das Flutlicht zum Abendspiel: das obligatorische Interview mit dem Bundestrainer der Fußball-Nationalmannschaft. Auch in diesem Jahr, wenn Eintracht Frankfurt Final-Dauergast Borussia Dortmund herausfordert, wird die Meinung von Joachim Löw wieder sehr gefragt sein. Gut möglich, dass er am Abend des 27. Mai auf die Vorschusslorbeeren angesprochen wird, die er am Mittwoch über den Hessen verteilt hat.

"Eintracht ist eine Mannschaft, die wehtun kann", sagte Löw, nachdem er unter anderem Ex-Frankfurt-Keeper Kevin Trapp sowie die gebürtigen Hessen Shkodran Mustafi, Niklas Süle und Emre Can für den Confederations Cup (17. Juni bis 2. Juli) nominiert hatte. Die größte Stärke der Profis von Trainer Niko Kovac? "Sie können sehr, sehr gut verteidigen." Doch der Bundestrainer weiß auch: "Das alleine wird nicht reichen."

Der BVB ist Favorit, aber…

Zwar steht die Eintracht im Bundesligavergleich mit 41 Gegentreffern in 33 Spielen verhältnismäßig gut da, 34 selbst erzielte Tore zeugen allerdings nicht gerade von Offensivpower. Für den Bundestrainer werden deshalb zwei Fragen entscheidend sein. Erstens: "Wie gut kann die Eintracht nach vorne spielen?" Und zweitens: "Wie gut können sie Dortmund in Probleme bringen?"

Geht es nach dem Bundestrainer, sind die Antworten auf diese Fragen allerdings schon vorskizziert. Der BVB gehe nämlich als Favorit ins Endspiel, "weil Dortmund als Mannschaft noch eingespielter ist" und "fußballerisch stärker" sei. Dennoch klingt es nach mehr als bloß einer Außenseiterchance, die Löw den Hessen zugesteht: "Eintracht kann Dortmund auf jeden Fall wehtun."