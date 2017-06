Marco Russ war in der vergangenen Saison zu oft in zivil unterwegs.

Nach einem schwierigen Halbjahr nimmt Marco Russ bei Eintracht Frankfurt einen neuen Anlauf. Für die angepeilte Rückkehr in die Startformation greift der Routinier in die Trickkiste – und verbittet sich Vergleiche mit Basketball-Legende Michael Jordan.

Die neue Saison könnte für Marco Russ unter dem Motto "Zurück in die Zukunft" stehen. Wie schon zum Anfang seiner Karriere trägt der 31-Jährige bei Eintracht Frankfurt wieder die Nummer 23 auf dem Rücken. Das verkündete Russ am Freitag bei der Eröffnung eines neuen Eintracht-Fanshops auf der Einkaufsmeile Zeil. Dort präsentierte er das neue Auswärtstrikot seines Clubs: Schlicht in Schwarz gehalten, mit dezenten roten Streifen – und eben nicht mehr der 4 auf dem Rücken, sondern der 23.

Ob er es mit Michael Jordan halte, wurde Russ gefragt. Die Basketball-Legende hatte die Nummer 23 in den 80er und 90er Jahren salonfähig gemacht und damit den Weg für Fußballer wie David Beckham, Rafael van der Vaart, Arturo Vidal oder Bamba Anderson geebnet. Letzterer trug die begehrte Nummer zuletzt bei der Eintracht, nach Andersons Abschied schlug nun Russ am schnellsten zu. Doch als Hommage an Michael Jordan will er das nicht verstehen. "Der war Basketballer", antwortete Russ lapidar. "Ich bin Fußballer."

"Als ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe, habe ich die 23 bekommen", erklärte der Defensiv-Allrounder. "Mit der 23 bin ich groß geworden, es war klar, dass ich sie gern zurückhaben möchte." Mit der weltweit wohl berühmtesten aller Rückkennummern wurde Russ zum Bundesliga-Spieler, empfahl sich für die deutsche U20-Auswahl und für einen hochdotierten Vertrag beim VfL Wolfsburg, ehe es in der Saison 2012/13 wieder zurück an den Main ging. Mit der 23 machte die 1,90-Meter-Kante ihre besten Spiele, daran will Russ wieder anknüpfen.

Wie beschwerlich der Weg zurück zum alten Leistungsniveau ist, hat er in der vergangenen Rückrunde leidvoll erfahren. Nach seiner Krebserkrankung kämpfte sich Russ in der Wintervorbereitung zurück in den Kreis der Profimannschaft, zu mehr als sechs Pflichtspiel-Einsätzen reichte es nicht. Auch beim Saisonhöhepunkt, dem Pokalfinale gegen Borussia Dortmund, war Russ nur als Zuschauer im Kader dabei.

Innenverteidigung = David Abraham plus X

"Jeder, der schon länger verletzt war, weiß, wie lang man braucht, um wieder auf dem Level zu sein", meinte Russ, der nach seiner langen Zwangspause vor allem in puncto Spritzigkeit Nachholbedarf offenbarte. "Ich hatte das Niveau einfach nicht, um der Mannschaft zu helfen. Aber jetzt im Sommer kann ich wieder voll angreifen." Eine komplette Sommervorbereitung im Kreise der Mannschaft ist für den 31-Jährigen Gold wert. Los geht's am Samstag beim Trainingsauftakt in Dreieich, ab dann beginnt der Kampf um die Plätze.

Während David Abraham im Frankfurter Abwehrzentrum gesetzt scheint, wurde durch die Rückkehr von Real-Leihgabe Jesus Vallejo nach Madrid eine Planstelle in der Startformation frei. Russ bewirbt sich darum ebenso wie Andersson Ordonez, Nachwuchsspieler Noel Knothe und Neuzugang Carlos Salcedo, der nach einer Schulter-OP allerdings mit monatelangem Rückstand ins Rennen um die Plätze gehen wird.

Selbstbewusst im Rennen um die Stammplätze

"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen", blickt Russ dem Konkurrenzkampf freudig entgegen. Das Frankfurter Urgestein rechnet damit, dass zu den Genannten noch eine weitere Neuverpflichtung kommen wird. "Dann wird man sehen, wie sich der Trainer entscheidet. Die beste Elf wird spielen – ob ich dazu gehöre, liegt ganz an mir."