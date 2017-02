Für einige Minuten verlor das DFB-Pokalspiel der Eintracht völlig an Bedeutung. Als sich Marco Russ in der Schlussphase für seinen ersten Einsatz nach der Chemotherapie bereit machte, stand die Frankfurter Arena Kopf.

In der Nachspielzeit des DFB-Pokalspiels gegen Bielefeld kochten die Emotionen in der Frankfurter Arena hoch. Youngster Aymen Barkok trabte zur Seitenlinie und klatschte mit Marco Russ ab. Der erste Einsatz des Hanauers nach fast zehnmonatiger Zwangspause war der Höhepunkt einer - aus Frankfurter Sicht - an Höhepunkt armen Partie. Der 31-Jährige war im vergangenen Jahr an Krebs erkrankt, er musste deshalb zweimal eine Chemotherapie über sich ergehen lassen. Bei seiner Rückkehr floss am Dienstag die eine oder andere Freudenträne.

Für zehn Minuten reicht's

"Das war schon ein emotionaler Moment", sagte der sichtlich bewegte Russ. Erst am Vortag habe ihn Trainer Niko Kovac gefragt, ob er sich fit genug fühle, um im Kader zu stehen. "Dass es noch nicht für 90 Minuten reicht, ist klar. Aber für solche Situationen, für die letzten zehn Minuten, reicht es."

Sportdirektor Bruno Hübner hatte prompt Lob für den Defensivspezialisten parat ("Wie er die Mannschaft moralisch unterstützt hat, war einfach klasse.") – und Kovac tat es fast ein bisschen leid, dass Russ "noch zwei Minuten draußen warten" musste und so nur noch eine Spielminute auf dem Platz stand.

Alles zu seiner Zeit

Der 31-Jährige hatte seit Anfang des Jahres wieder mit der Mannschaft trainiert. Sein letztes Pflichtspiel vor der Chemotherapie war das Relegations-Hinspiel am 19. Mai 2016 gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg.

Wann er zu seinem nächsten Einsatz kommt? Da will er sich nicht drängen lassen. "Jetzt heißt es: Trainieren, trainieren, trainieren. Ich muss die Sachen aufholen, die mir die anderen voraus haben. Dann muss man sehen, zu was es diese Saison noch reicht.“