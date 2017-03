Eintracht-Profi Marco Russ hat den Krebs überstanden und ist zurück auf dem Platz. Dabei geholfen haben ihm vor allem seine Familie und die Abkehr von dem, was ihm zuvor so wichtig war.

"Ich habe nicht an Fußball gedacht – keine Sekunde", sagt Marco Russ in "hr-iNFO – das Interview". Als die Diagnose Krebs feststand, veränderte sich das Leben des Eintracht-Profis. Für einen Moment geriet seine Welt aus den Fugen, was zuvor wichtig gewesen war, schien plötzlich egal. "Die Diagnose war niederschmetternd", erzählt Russ. "Präsent war, gesund zu werden." Der Fußball, die Öffentlichkeit – all das spielte erst einmal keine Rolle mehr. "In der Zeit konzentriert man sich auf die Familie, auf die Kinder, aber nicht auf Fußball."

Dabei lief er im Relegations-Hinspiel gegen den 1. FC Nürnberg (1:1) am Tag nach der Diagnose noch einmal auf, versuchte den Fokus noch ein letztes Mal vor Beginn der Behandlung auf den Fußball zu legen. Er führte die Mannschaft als Kapitän aufs Feld, lenkte aber den Ball in der 42. Minute ins eigene Tor, sah später noch die zehnte Gelbe Karte und war schließlich für das Rückspiel gesperrt. "Im Rückblick kann man sagen: wunderbar gelaufen. Wer weiß, was passierte wäre, wenn ich das Rückspiel gespielt hätte", sagt Russ heute. "Ich bin zufrieden, wie es gelaufen ist."

Drei Monate zurückgezogen

Die Eintracht schaffte den Klassenerhalt und der Verteidiger kämpfte in den kommenden Monaten gegen den Krebs. "Ich habe mich drei Monate komplett aus der Öffentlichkeit rausgezogen", erzählt er. "Ich war nie vor der Tür, sondern nur auf der Couch oder im Bett." Auch die Sozialen Medien hat er in dieser Zeit gänzlich gemieden. "Ich habe mich komplett rausgehalten."

Einblicke in seine Genesung gab er in dieser Zeit nicht. Nun aber spricht er darüber. "Die Chemotherapie ging über eine Woche. Ich war stationär in Behandlung", so Russ. Die erste Infusion wurde morgens angehängt, die letzte lief schließlich in der Nacht durch. "Dann ging es morgens um neun von vorne los. Das war ein monotoner Tagesablauf." Er habe sich zwar vorher darauf einstellen können, was ihn erwartet – und doch war es schließlich "ziemlich anstrengend und langweilig".

Keine Angst, viel Humor

Angst habe er trotz der Diagnose nicht gehabt. "Die Ärzte waren von Anfang an positiv", erzählt Russ. "Der Krebs hatte nicht gestreut." Die Heilungschancen waren nach Operation und Chemotherapie gut. An die Rückkehr auf den Platz hat er bis zur Abschlussuntersuchung aber keinen Gedanken verschwendet. "Ich habe Fußball und meine Krankheit strikt getrennt", sagt er. Natürlich habe er Kontakt zu seinen Kollegen gehabt, "aber wer jeden Tag da war, das war die Familie und die Kinder."

Mit seiner Krankheit sei die gesamte Familie von Beginn an offen umgegangen. "Humor hat in unserem Fall geholfen. Das ist natürlich nicht Jedermanns Sache", so Russ. Inzwischen ist er zurück auf dem Platz und froh, wieder Teil der Mannschaft zu sein und im Kader zu stehen. "Das war mein Ziel und das habe ich geschafft." Mit der Rückkehr auf den Platz, scheint auch die Normalität wieder zurückgekehrt zu sein – doch der Krebs hat Russ und seine Sicht auf die Dinge verändert. "Ich bin immer noch der gleiche Marco Russ wie vor der Krankheit, aber ich weiß jetzt, dass es wichtigere Sachen als Fußball gibt."