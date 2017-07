Da die konservative Behandlung nicht anschlug, muss Omar Mascarell nun doch unters Messer. Die Frankfurter Eintracht hat wohl wichtige Zeit verschenkt.

Die Frankfurter Eintracht muss in der Hinrunde ohne Omar Mascarell auskommen. Der spanische Mittelfeldspieler, der seit Monaten an Achillessehnenproblemen litt, wird am Mittwoch in der Schweiz operiert und fällt damit mindestens sechs Monate aus. Das bestätigte die Eintracht am Dienstag. "Ziel ist es, dass er zur Vorbereitung auf die Rückrunde fit ist", sagte Sportdirektor Bruno Hübner.

Konservative Behandlung schlägt nicht an

Mascarell, der zuletzt im DFB-Pokal-Halbfinale Ende April in Gladbach auf dem Platz gestanden hatte, war zunächst konservativ behandelt worden. Da die Therapie aber nicht wie gewünscht anschlug, entschieden sich Ärzte und Spieler elf Wochen später nun doch für einen operativen Eingriff. Aus der anvisierten und erhofften schnellen Rückkehr des 24-Jährigen ist damit eine mehrmonatige Zwangspause geworden.

Für den Eingriff ist Mascarell bereits am Dienstag in die Schweiz gereist, die Reha-Maßnahmen soll er dann wieder in Frankfurt absolvieren. "Omar wird zwei bis drei Tage in der Klinik bleiben müssen, bevor er zurückkehren kann", so Hübner.

Mascarell heiß begehrt

Laut der spanischen Sportzeitung Marca sollen Mascarell im Sommer Angebote gleich mehrerer zahlungskräftiger Clubs vorgelegen haben. Neben Vereinen aus Spanien und England sollen vor allem der FC Schalke, der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim um die Dienste des Sechsers gebuhlt haben.

Mascarell, der bei der Eintracht noch bis 2019 unter Vertrag steht und für seine persönliche Entwicklung erst einmal in der Bundesliga bleiben will, könnte dank einer Rückkaufoption zudem im Sommer 2018 von seinem Heimatverein Real Madrid zurückgeholt werden. Nun warten auf den Defensiv-Spieler aber erst einmal schweißtreibende Einheiten in der Reha.