Im Lazarett von Eintracht Frankfurt ist schon vor Saisonbeginn Hochbetrieb: Alex Meier verletzt sich im Urlaub, Neuzugang Carlos Salcedo erwischt es beim Confed Cup. Bei beiden sieht es nicht gut aus.

Die Saison hat noch nicht einmal begonnen, da werden die Sorgenfalten von Eintracht-Trainer Niko Kovac schon wieder tiefer. Neun Tage vor dem Frankfurter Trainingsauftakt in Dreieich melden sich gleich zwei Spieler verletzungsbedingt ab. Der erste Patient heißt Alex Meier, der zweite Carlos Salcedo. Der 34-jährige Stürmer und der 23-jährige Abwehrmann drohen wohl länger auszufallen.

Meier verletzt sich im Urlaub

Nach Informationen der Bild-Zeitung soll Meier beim Joggen im Florida-Urlaub umgeknickt sein und sich am Knöchel verletzt haben. Die Blessur zwang ihn offenbar zunächst zum Abbruch seiner Reise und dann sogar zu einer Operation. Demnach soll sich der Torjäger bereits am vergangenen Dienstag in der Schweiz einem Eingriff am verletzten Gelenk unterzogen haben.

"Natürlich bin ich enttäuscht, dass mir so etwas passiert ist. Aber ich wollte auch so schnell wie möglich operiert werden, damit ich nicht so viel Zeit verliere und bald wieder fit bin", wird Meier zitiert. Ob der Eintracht-Kapitän, der erst am letzten Bundesliga-Spieltag sein Comeback nach längerer Verletzungspause gefeiert hatte, in der Vorbereitung eingreifen kann, ist wohl eher unwahrscheinlich. Eine offizielle Bestätigung der Eintracht steht derzeit jedoch noch aus.

Salcedo erwischt es an der Schulter

Eine Hiobsbotschaft gibt es derweil auch aus Russland: Der mexikanische Neuzugang Salcedo musste am Mittwoch bei der Confed-Cup-Partie gegen Neuseeland (2:1) nach 27 Minuten mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Platz getragen werden. Der Innenverteidiger war nach einem Zweikampf unglücklich auf die Schulter gefallen, sein Arm musste mit einer Schlinge stabilisiert werden.

Wie der mexikanische Verband in der Nacht zum Donnerstag mitteilte, zog sich Salcedo eine Bänderverletzung im Schultereckgelenk zu. Das Turnier in Russland ist für ihn damit beendet. Wann er wieder ins Training einsteigen kann, ist derzeit komplett offen.