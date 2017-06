Noch hat die Vorbereitung auf die neue Saison nicht begonnen, da gibt es gleich mehrere schlechte Nachrichten für die Frankfurter Eintracht. Neben den Verletzungen von Carlos Salcedo und Alexander Meier, sorgen nun auch noch die mangelnden Informationen des Kapitäns für Ärger.

Die Sommerpause hatten sich Fans und Verantwortliche der Frankfurter Eintracht sicher ruhiger vorgestellt. Denn während die meisten Profis noch am Pool liegen und die letzten freien Tage genießen dürften, hat die Eintracht mit gleich mehreren Hiobsbotschaften zu kämpfen. So ist die Verletzung von Neuzugang Carlos Salcedo schwerer als zunächst angenommen. Der Innenverteidiger hat sich beim Confed Cup nicht wie zunächst angenommen eine Bänderverletzung in der Schulter, sondern eine Schultereckgelenkssprengung zugezogen und muss noch in dieser Woche in seiner mexikanischen Heimat operiert werden. Er wird der Eintracht voraussichtlich drei Monate fehlen.

In den kommenden zwei Monaten müssen die Frankfurter auch auf Alex Meier verzichten. Der Kapitän war im USA-Urlaub umgeknickt und hatte sich eine Knöchelverletzung zugezogen. Der Torjäger reiste daraufhin vorzeitig ab und ließ am vergangenen Dienstag in Basel bei seinem Vertrauensarzt Bernhard Segesser einen frei beweglichen Gelenkkörper entfernen. Nach einem Medienbericht am Donnerstagfrüh, bestätigte die Eintracht das am Abend. Meier ist bereits zurück in Frankfurt. Die Reha steht an.

Deutliche Worte von Bobic

"Dass Alex sich im Urlaub verletzt hat und erneut ausfällt, ist ein schwerer Schlag für uns", wird Sportvorstand Fredi Bobic in der Mitteilung des Vereins zitiert. So weit, so üblich im Verletzungsfall eines Spielers. Doch das ist nicht alles. "Irritiert sind wir aber darüber, dass wir erst am heutigen Tag genaue Informationen zur Verletzung erhalten haben. Der Spieler hat im Verletzungsfall eine klare Informationspflicht gegenüber seinem Arbeitgeber. Der ist Alex nicht nachgekommen."

Zwar soll Meier die "sportliche Leitung der Eintracht Frankfurt Fußball AG am Tag der Operation über die Umstände in Kenntnis gesetzt" haben, die medizinische Abteilung des Bundesligisten habe aber erst am Donnerstag "alle notwendigen Details zur Verletzung erhalten".

Eintracht hat Redebedarf

Für Meier könnte das möglicherweise ein Nachspiel haben. "Bei passender Gelegenheit werden wir das Gespräch hierzu mit dem Spieler suchen", betonte Bobic. Nun wünsche der Club Meier allerdings erst einmal gute Genesung. Noch mehr schlechte Nachrichten können die Frankfurter ohnehin nicht gebrauchen.