Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab: Die Frankfurter Eintracht muss für den Rest der Saison auf Defensiv-Chef Makoto Hasebe verzichten. Die Verletzung am Knie ist schlimmer als zunächst gehofft.

Für Makoto Hasebe ist die aktuelle Bundesliga-Saison vorzeitig beendet. Wie die Frankfurter Eintracht am Donnerstagabend mitteilte, musste dem Japaner bei einem arthroskopischen Eingriff am rechten Knie ein freier Gelenkkörper entfernt und der Knorpel geglättet werden. Hasebe fällt damit mehrere Monate aus. "Er wird bis zum Ende der Saison verletzungsbedingt ausfallen", hieß es.

Der Pfosten steht im Weg

Hasebe war bei einer Rettungsaktion beim Spiel in München (0:3) mit dem Pfosten kollidiert und hatte im Anschluss über anhaltende Schmerzen im Knie geklagt. Anfang der Woche war er dann zu genaueren Untersuchungen zur japanischen Nationalmannschaft nach Tokio geflogen, wo er am Mittwoch von Dr. Hiroshi Ikeda operiert wurde.

"Natürlich trifft uns die Verletzung und die damit verbundene lange Ausfallzeit eines solch wichtigen Spielers sehr hart", sagte Sportdirektor Bruno Hübner. "Wir wünschen ihm eine gute Genesung und viel Kraft, damit er uns schon bald wieder zur Verfügung stehen kann."

Hasebe hofft auf die nächste Saison

Hasebe selbst, der in dieser Spielzeit in seiner neuen Rolle als Libero unverzichtbar für die Eintracht geworden ist, zeigte sich nach dem Eingriff enttäuscht. "Ich drücke meinen Mannschaftskollegen bei Eintracht Frankfurt die Daumen für einen weiterhin erfolgreichen Saisonverlauf und gehe fest davon aus, dass ich in der Vorbereitung für die neue Saison wieder dabei sein werde."