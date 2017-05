Watzenborn-Steinberg hat lange gekämpft. Doch am Ende setzte es gegen den SV Elversberg eine Niederlage. Die Teutonia muss nun die letzten beiden Saisonspiele gewinnen, sonst ist der Abstieg kaum noch zu verhindern.

Teutonia Watzenborn-Steinberg steckt weiter ganz tief im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest. Im Heimspiel gegen das Spitzenteam aus Elversberg setzte es am Samstag eine 2:4-Niederlage. Markus Obernosterer brachte Elversberg bereits in der 19. Minute in Führung, Niko Dobros erhöhte in der 68. Minute auf 2:0.

Doch die Teutonia kämpfte und binnen zwei Minuten gelang ihr durch Markus Müller (74.) und Damjan Marceta (76.) der Ausgleich. In der Schlussphase brach der Tabellenvorletze dann allerdings ein und Elversberg erzielte durch Merveille Biankadi (82.) und Dobros (90.) zwei weitere Treffer zum 2:4-Endstand. Watzenborn-Steinberg hat nun fünf Punkte Rückstand auf den sicheren 13. Tabellenplatz.

Weitere Informationen Watzenborn-Steinberg - SV Elversberg 2:4 (0:1) Tore: 0:1 Obernosterer (19.), 0:2 Maek (67.), 1:2 Müller (76.), 2:2 Marceta (79.), 2:3 Biankadi (82.), 2:4 Dobros (90.)



Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am samstag, 06.05.2017, 17 Uhr