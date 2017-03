Die Niederlage beim FC Bayern zeigt schmerzlich, dass die Frankfurter Eintracht in der Winterpause offenbar das Toreschießen verlernt hat. Hoffnung bereiten nur die schwächelnde Konkurrenz und gute Nachrichten aus dem Lazarett.

Für den Bruchteil einer Sekunde lag Ekstase in der Luft. Die komplette Frankfurter Bank war aufgesprungen und wartete freudig erregt auf den Moment, in dem der Ball die Münchner Torlinie überqueren und Branimir Hrgota das 1:0 gegen den FC Bayern erzielen würde. Nationalkeeper Manuel Neuer hatte der Eintracht-Stürmer schon umkurvt, das 7,32 Meter breite und 2,44 Meter hohe Tor lag einladend leer vor ihm. Hrgota musste den Ball nur mit der Innenseite berühren, irgendwie in Richtung Südkurve schieben. Alles ganz einfach, alles schon zigtausend Mal gemacht. Und dann abdrehen zum Jubeln. Doch daraus wurde nichts.

Hummels ist der Spielverderber

Denn plötzlich tauchte der bayrische Partycrasher Mats Hummels auf und verhinderte mit einer halsbrecherischen Grätsche, dem besten Tackling in dieser Saison, den sicher geglaubten Frankfurter Treffer. "Not in my house." Die wohl hochprozentigste Chance, die sich Hrgota in den vergangenen Wochen erarbeitet hatte, war dahin. Die Frankfurter Feier-Gesellschaft trollte sich zurück auf ihre Sitzplätze und schüttelte kollektiv die Köpfe. Im letzten Moment vom Türsteher abgewiesen und am Ende eine 0:3-Niederlage im Gepäck.

"Wir sind davon ausgegangen, dass Branimir den Ball über die Linie schiebt. Das ist Wahnsinn", fasste später Sportdirektor Bruno Hübner diese 19. Minute in München-Fröttmaning im Speziellen und die aktuelle Frankfurter Misere im Allgemeinen zusammen: Die Eintracht des Jahres 2017 schießt einfach keine Tore mehr. "Wenn man so viele Chancen bekommt wie wir in der ersten Halbzeit, dann muss man 1:0 oder 2:0 führen." Wenn nicht, dann hat man ein Problem.

Harmlos, harmloser, Eintracht

Seit dem Jahreswechsel hat das Team von Trainer Niko Kovac in acht Bundesliga-Spielen gerade einmal vier Treffer erzielt, das ist ligaweit der schlechteste Wert. Kein anderes Team jubelte seltener. Doch woran liegt es, dass selbst die notorischen Tor-Verweigerer von Darmstadt 98 in der Offensive inzwischen gefährlicher sind? Die gute Nachricht: Es liegt nicht an der spielerischen Qualität. In den vergangenen fünf Spielen hat sich die Eintracht durchschnittlich sogar mehr Großchancen erspielt als in der Hinrunde. Die schlechte Nachricht: Fußball ist immer noch ein Ergebnissport.

Da jedoch auch bei der direkten Konkurrenz im oberen Tabellendrittel die Ergebnisse in den vergangenen Wochen nicht immer stimmten, hat sich die akute Abschlussschwäche noch nicht gravierend auf das Ranking ausgewirkt. Die Eintracht hat trotz der derzeitigen Flaute und fünf Niederlagen in Folge gerade einmal drei Plätze eingebüßt und grüßt auch Mitte März noch immer von einem Europa-League-Rang. Und ab jetzt, so die Hoffnung, soll dank gleich mehrerer Rückkehrer wieder alles besser werden.

Hübner baut auf die Rückkehrer

Der lange Zeit schmerzlich vermisste Marco Fabián feierte bereits in der Schlussphase in München sein Comeback und soll nächsten Samstag (18.30 Uhr) gegen den Hamburger SV womöglich erstmals seit Dezember wieder in der Startelf stehen. Torjäger Alex Meier hat von den Ärzten ebenfalls bereits die Spielerlaubnis erhalten und wird gegen seinen Ex-Verein im Team zurückerwartet. Die beiden Offensiv-Spieler haben in dieser Spielzeit jeweils sieben Scorer-Punkte gesammelt und sind damit die gefährlichsten Akteure im Kader, ihre Anwesenheit kann der Mannschaft nur guttun.

In der Abwehrkette kann Coach Kovac zudem wieder auf Jesus Vallejo bauen, der seinen Muskelfaserriss auskuriert hat. Bastian Oczipka darf nach abgesessener Gelbsperre ebenfalls wieder mitmischen. "Wenn alle Spieler zurück sind, werden wir wieder eine andere Mannschaft sehen", hatte Hübner schon vor der Reise nach München prophezeit. Es wäre gut, wenn es dann auch wieder mit dem Toreschießen klappt.