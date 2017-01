Jungs, jetzt reicht's: Bastian Oczipka nach dem Relegationsspiel in Nürnberg.

Jungs, jetzt reicht's: Bastian Oczipka nach dem Relegationsspiel in Nürnberg. Bild © Imago

Trainer-Wechsel, Fast-Abstieg, Europa-Träume: Die Frankfurter Eintracht hat in den vergangenen zwölf Monaten einiges erlebt. Bastian Oczipka hat aus diesem Gefühls-Chaos seine Lehren gezogen.

Langeweile, das steht fest, ist bei Bastian Oczipka in den vergangenen zwölf Monaten nicht aufgekommen. Der Linksverteidiger der Frankfurter Eintracht hat Erfolgstrainer kommen (Niko Kovac) und Ex-Erfolgstrainer (Armin Veh) gehen sehen. Er hat mit der Eintracht in letzter Sekunde die Klasse gehalten und im Anschluss einen furiosen Lauf bis auf Platz vier der Bundesliga-Tabelle hingelegt. Erst zwischen den Jahren hat Oczipka Zeit gefunden, um auf die vergangenen Ereignisse zurückzublicken. Sein Fazit nach einem turbulenten Jahr: Etwas weniger Wahnsinn wäre auch nicht schlimm.

Albtraum Relegation

Vor allem der Abstiegskrimi mit Last-Minute-Happy-End in der vergangenen Saison hat die Nerven aller Beteiligten extrem belastet. Der Fußball, eigentlich die große Leidenschaft des 27-Jährigen, wurde zur Belastung. Der Spaß am Spiel wich komplett der Angst vor dem Versagen. "Das muss ich nicht noch einmal haben, das war kein schönes Erlebnis", sagte Oczipka im Gespräch mit dem hr-sport über die Relegationsspiele im Mai gegen den 1. FC Nürnberg. Trotz des letztlich positiven Ausgangs für die Eintracht überwiegen bei Oczipka in der Nachbetrachtung noch immer die negativen Erinnerungen. "Mental war das für alle unfassbar schwierig."

Nach dem 1:1 im Hinspiel – inklusive Eigentor des kurz zuvor an Krebs erkrankten Marco Russ – brauchte die Eintracht im Rückspiel in Nürnberg unbedingt einen Sieg, um den Abstieg zu verhindern. Nach langem und erfolglosem Anrennen dauerte es bis zur 66. Minute, ehe Haris Seferovic mit seinem Tor die Eintracht erlöste und eine schwierige Saison zumindest zu einem versöhnlichen Ende brachte. Nach Schlusspfiff brachen dann alle Dämme und mehrere erwachsene Menschen weinend zusammen. "Der Abpfiff war ein absolut befreiendes Gefühl", so Oczipka.

Kovac macht alles neu

Der letzte Pfiff der vergangenen Saison war gleichzeitig der Startschuss für eine Runderneuerung der Eintracht. Der langjährige Vorstandschef Heribert Bruchhagen verabschiedete sich in den wohlverdienten – und inzwischen wieder aufgehobenen – Ruhestand. Mit Fredi Bobic trat ein neuer Sportvorstand zum Dienst an, unter Anleitung von Trainer Kovac wurden das Team um das Team komplett umgekrempelt und gleich neun neue Spieler geholt. "Das war ein großer Umbruch", so Oczipka. "Im Sommer wusste niemand so recht, wo die Reise hingehen wird."

Knapp sieben Monate später ist die Eintracht im Winter und in der Spitzengruppe der Liga angekommen. Die erste Etappe wurde mit Bravour gemeistert, nach 16 Spieltagen und 29 Punkten dürfen zumindest die Fans davon träumen, dass Reiseleiter Kovac seine Schützlinge bis nach Europa führt. Statt Abstiegsangst herrscht Euphorie. "Die Gemütslage ist eine komplett andere." Vor der derzeitigen Leichtigkeit des Seins lag in der Vorbereitung aber jede Menge Trainingsarbeit, der Erfolg ist kein Zufall. "Jeder hat hart gearbeitet, jeder kann jetzt sein Potenzial besser ausschöpfen. Deswegen läuft es momentan so gut."

Ende gut - alles gut

Damit es auch weiterhin ausschließlich positive Schlagzeilen aus dem Frankfurter Stadtwald zu vermelden gibt, übt sich Oczipka – genau wie Coach Kovac – in Demut. Markige Sprüche oder Kampfansagen wird man nach den traumatischen Ereignissen der Vorsaison von den Spielern der Eintracht nicht mehr zu hören bekommen. "Vor ein paar Monaten waren wir ganz unten, jetzt sollen wir plötzlich ganz oben sein. Das funktioniert nicht", so Oczipka, der das Jahr trotz aller Schwierigkeiten mit einem guten Gefühl beendet hat. "Das Negative wird jetzt weggeschoben. Wir blicken nach vorne."