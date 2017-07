Die Frankfurter Eintracht muss einen schmerzhaften Abgang verkraften. Bastian Oczipka reist aus dem Trainingslager ab und schließt sich dem FC Schalke an.

Das Trainingslager der Frankfurter Eintracht in den USA ist für Bastian Oczipka bereits beendet. Der 28-jährige Linksverteidiger, der seit Sommer 2012 für die Eintracht spielte und noch einen Vertrag bis 2018 hat, reiste am Mittwoch aus Chula Vista ab und befindet sich bereits auf dem Weg zu seinem neuen Arbeitgeber Schalke 04. Das bestätigte Sportvorstand Fredi Bobic nach der ersten Einheit.

Ein neuer Linksverteidiger muss her

Demnach soll Oczipka, der nach Alex Meier und Marco Russ dienstälteste Eintracht-Profi, am Donnerstag den Medizincheck auf Schalke absolvieren und danach einen Vertrag bei den Königsblauen unterschreiben. Die Ablösesumme soll zwischen 3,5 und fünf Millionen Euro liegen. "Es sind noch ein paar Kleinigkeiten zu klären, aber die werden wir klären", so Bobic.

Nach dem Abgang von Oczipka steht Trainer Niko Kovac mit Taleb Tawatha nur noch ein Mann für die linke Position der Viererkette zur Verfügung. Die Eintracht wird dementsprechend noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden müssen, wie Bobic betonte: "Wir schauen uns nach Alternativen um und haben auch im Hintergrund schon das eine oder andere gemacht."

Oczipka wollte weg

Die Eintracht hatte in den letzten Wochen immer wieder versucht, Oczipka zum Bleiben zu bewegen und ihm eine Vertragsverlängerung angeboten. Die Gespräche verliefen letztlich aber erfolglos. "So einen Spieler gibt man nicht gerne ab, aber der Spieler wollte weg", so Bobic. Da Oczipka nur noch ein Jahr Vertrag hat und im nächsten Sommer ablösefrei gehen könnte, habe man "Grünes Licht" gegeben.