Ein Hotel zum Verlaufen, ein Trainer wie ein Duracell-Hase und der lange Weg zu 40 Punkten: Bastian Oczipka spricht im Interview über das Trainingslager der Frankfurter Eintracht in Abu Dhabi – und sein geheimes Ziel.

Offiziell kämpft Eintracht Frankfurt noch immer um den Klassenerhalt. Das weiß auch Bastian Oczipka, der trotzdem vorsichtig an Größeres denkt. Was auf dem Weg in Richtung Europa noch besser werden muss – und warum Makoto Hasebe der gesamten Mannschaft guttut, erklärt der Linksverteidiger im Interview mit dem hr-sport.

hr-sport: Bastian Oczipka, ich habe nachgezählt: Sie sind mittlerweile schon zum fünften Mal in Abu Dhabi dabei – sind Sie schon so etwas wie der Fremdenführer für die Neuzugänge?

Oczipka: Das Hotel ist sehr, sehr groß und die meisten verlaufen sich erst einmal. Ich kenne die Wege da schon ganz gut, weil wir immer im gleichen Flügel sind und ungefähr die gleichen Räume haben. Deswegen fühle ich mich hier schon ein wenig heimisch und kann da helfen, das stimmt.

hr-sport: Im winterlichen Frankfurt ist es gerade knapp 35 Grad kälter. Kommen neidische SMS von zu Hause?

Oczipka: Die gibt es definitiv. Ich versuche dann aber immer zu erklären, dass wir hier ja nicht den ganzen Tag am Pool oder am Strand liegen. Wir sind hier, um zu trainieren. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben top Bedingungen, deswegen fahren wir hierhin.

hr-sport: Der Nachteil des schönen Wetters ist, dass die Sonne hier richtig knallt. Braucht der Körper eines Profis eigentlich auch zwei bis drei Tage, um sich zu akklimatisieren?

Oczipka: Nein, das geht schneller. Es ist ja nicht so, dass wir 40 Grad haben. Es sind immer angenehme 25 Grad und wir trainieren morgens und am späten Nachmittag, da sind die Temperaturen angenehm und ähnlich wie im Sommer-Trainingslager in Österreich.

hr-sport: Dafür ist der Schwerpunkt im Gegensatz zum Sommer ein anderer. Es gibt kein Konditionsgebolze mehr. Von außen sieht das trotzdem sehr intensiv und anstrengend aus. Stimmt das oder täuscht das?

Oczipka: Das stimmt. Gerade wenn man die Längen der Einheiten sieht, ist das ist schon sehr intensiv. Nur weil wir hier jetzt nicht die großen Läufe machen, heißt das nicht, dass es nicht anstrengend ist. Man kann sich die Grundlagen auch übers Spiel holen, und das machen wir hier. Nach jeder Einheit gibt es noch ein Trainingsspiel mit hoher Belastung. Das merkt man dann schon.

hr-sport: Mir ist aufgefallen, dass vor allem der Spielaufbau von hinten beinahe bis zum Erbrechen geübt wird. Geschieht das im Hinblick auf die vielen tiefstehenden Gegner, die in der Rückrunde gerade in den Heimspielen auf Sie zukommen werden?

Oczipka: Auf jeden Fall. Damit haben wir uns in der Vorrunde ja schon schwer getan. Wir haben oft nicht die Räume gefunden und uns die so Chancen erspielt, wie wir uns das vorgestellt haben. Daran müssen wir hart arbeiten, da müssen wir uns verbessern.

Zitat „Der Trainer versprüht da eine enorme Motivationskraft, so kann sich niemand verstecken und keiner mal kurz ruhiger machen.“ Zitat von Bastian Oczipka Zitat Ende

hr-sport: Man hat oft das Gefühl, dass Trainer Niko Kovac am liebsten selbst mitkicken würde, so aktiv ist er bei den Einheiten dabei. Ist das schon zu viel des Guten oder angenehm für die Mannschaft, wenn er da so rumtobt?

Oczipka: Wir werden dadurch permanent wachgerüttelt. Der Trainer versprüht da eine enorme Motivationskraft, so kann sich niemand verstecken und keiner mal kurz ruhiger machen. Das fällt ihm sofort auf. Das ist sein Weg, das Maximum aus uns herauszuholen.

hr-sport: Wenn wir uns zurückerinnern: Vor zwölf Monaten waren wir auch hier. Da herrschte Abstiegsangst, der Trainer war in der Kritik, es gab insgesamt fünf Neuzugänge, ein Bruchhagen-Nachfolger wurde gesucht. Überall war Unruhe. Jetzt sitzen wir hier tiefenentspannt, die Eintracht ist Tabellen-Vierter. Können Sie sich erklären, was in diesem verrückten Jahr passiert ist?

Bastian Oczipka nach dem Last-Minute-Klassenerhakt in Nürnberg. Bild © Imago

Oczipka: Daran sieht man, wie schnell es gehen kann. Wir haben im Sommer einen kompletten Cut gemacht, einen kompletten Neustart hingelegt. Danach haben wir einfach hart trainiert, uns alles selbst erarbeitet und eine gute Hinrunde gespielt.

hr-sport: Ein Erfolgsfaktor ist das neue System mit Dreier-, respektive Fünferkette. Inwiefern hat die Umstellung mit Hasebe als eine Art Libero auch das Spiel von Ihnen als Linksverteidiger verändert?

Oczipka: Das hat einen enormen Einfluss. Vorher bestand für uns Außenverteidiger immer die Gefahr, dass es keine Absicherung gibt, wenn wir uns einschalten. So ist es uns immer etwas schwer gefallen, nach vorne aktiv zu werden. In dem neuen System haben wir jetzt viel mehr Räume nach vorne – und wissen trotzdem, dass hinten noch genug Spieler sind. Das erlaubt es uns, etwas mehr Risiko zu gehen. Insgesamt hat diese Umstellung der Mannschaft enorme Sicherheit gegeben.

hr-sport: Die Eintracht ist Vierter und hat jetzt 29 Punkte. Trotzdem wird Niko Kovac nicht müde darin, zu betonen, dass erst einmal die 40 Punkte stehen müssen. Vorher wird über nichts anderes geredet. Sagt er das den Spielern eigentlich auch so oft wie uns Journalisten?

Oczipka: Da darf ich jetzt nix Falsches sagen (lacht). Das oberste Ziel ist es, dass wir erst einmal die 40 Punkte vollmachen. Dafür müssen wir gut in die Rückrunde kommen, da warten mit Leipzig und Schalke aber direkt zwei Hochkaräter. Das wird als alles nicht so einfach.

Zitat „Wir wären blöd, wenn wir diese Chance nicht wittern würden. Generell ist ein es absoluter Traum, noch einmal mit Eintracht Frankfurt in der Europa League zu spielen.“ Zitat von Bastian Oczipka Zitat Ende

Aber wer wie Sie schon einmal so eine wilde Tour durch Europa mitgemacht hat, für den muss es doch nichts Schöneres geben als zu sagen: Ich will das wieder haben. Und: Wenn sich die realistische Chance ergibt wie dieses Jahre, wäre es ja doof, wenn wir das nicht wollen würden.

Oczipka: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja in jedem Jahr ein bis zwei Überraschungen. Letztes Jahr war es Mainz, davor war es Augsburg, die aufgrund von sehr guten Leistungen da oben reingerutscht sind. Wir wären blöd, wenn wir diese Chance nicht wittern würden. Generell ist es ein absoluter Traum, noch einmal mit Eintracht Frankfurt in der Europa League zu spielen. Gerade wenn man weiß, wie viele Fans zu den Auswärtsspielen mitkommen würden.