Leihverträge enden, neue Spieler müssen her: Bei Eintracht Frankfurt herrscht in der Sommerpause ein Kommen und Gehen. Sportvorstand Fredi Bobic muss viel Überzeugungsarbeit leisten.

Es ist die härteste Zeit des Jahres für Fußballfans: die Sommerpause. Was tun, wenn der Ball nicht mehr rollt und auch keine WM oder EM als Trostpflaster vor der Tür steht? Klar, den Confed Cup nimmt man gern mit. Aber das Kerngeschäft bleibt nunmal die Bundesliga. Also werden Transfergerüchte ausgegraben, durchgekaut und heruntergeschluckt und später an anderer Stelle wieder hochgewürgt. Auch wenn die Spieler ihre wohlverdiente Pause genießen, so ganz verschwindet der Fußball eben doch nicht aus dem Alltag - den unendlichen Weiten des Internets und der Fantasie einiger Schreiberlinge sei Dank.

In dieser Hinsicht ist die Eintracht schon zu einem frühen Zeitpunkt der Transferperiode in aller Munde. Mit dem feststehenden Abschied eines Sextetts (plus Jesús Vallejo), drei Neuzugängen und zahlreichen Fragezeichen in der Kaderplanung wird es nicht langweilig im Frankfurter Stadtwald. Sportvorstand Fredi Bobic, Sportdirektor Bruno Hübner und das Trainerteam haben einiges zu regeln.

Ja zu Zimmermann, Fragezeichen hinter Hradecky

Für Unruhe sorgt allen voran die T-Frage bei den Hessen. Torhüter Lukas Hradecky ziert sich noch immer, ein aus Frankfurter Sicht unverschämt lukratives Angebot zur Vertragsverlängerung zu unterzeichnen, auch nach dem Verstreichen einer Frist zur Entscheidung. Die Eintracht will früh Planungssicherheit, wie und ob es mit Hradecky weitergeht. Der Finne verspürt angesichts eines Vertrags bis Juni 2018 keine Eile. Die Tendenz: Hradecky bleibt und verlängert oder wird für einen dicken Batzen Schmerzensgeld abgegeben.

Weitere Informationen Zugänge Sebastien Haller (FC Utrecht)

Renat Dadashov (eigene Jugend)

Danny da Costa (Bayer Leverkusen)

Gelson Fernandes (Stade Rennes) Ende der weiteren Informationen

Deutlich weiter sind die Frankfurter bei der Besetzung der Nummer zwei für die kommende Runde. Der langjährige Eintracht-Torhüter Jan Zimmermann soll den abwandernden Heinz Lindner ersetzen. Zimmermann ist nach dem Absturz seines jüngsten Arbeitgebers 1860 München vertragslos, der gebürtige Offenbacher kennt Verein und Umfeld. Mit einer Vollzugsmeldung ist in den kommenden Tagen zu rechnen.

Spieler-Austausch mit Madrid?

Während die Eintracht in Vallejo gerade erst einen Leihspieler von Real Madrid wieder gen Spanien ziehen lassen muss, ist der nächste Madrilene vielleich schon auf dem Sprung nach Frankfurt. Mariano Diaz soll bei den Hessen hoch im Kurs stehen.

Weitere Informationen Abgänge Haris Seferovic (Benfica Lissabon)

Guillermo Varela (ManUnited/Leihende)

Jesús Vallejo (Real Madrid/Leihende)

Shani Tarashaj (FC Everton/Leihende)

Michael Hector (FC Chelsea/Leihende)

Ante Rebic (AC Florenz/Leihende)

Heinz Lindner (Grashoppers Zürich) Ende der weiteren Informationen

Die spanische Sportzeitung AS hat jüngst den Gerüchten um eine mögliche Ausleihe des Real-Ersatzstürmers zur Eintracht neues Futter gegeben. Diaz, der angesichts der geballten Weltklasse im Angriff der Königlichen keine Chance auf regelmäßige Einsätze besitzt, könnte wie Vallejo ausgeliehen werden, im Raum steht angeblich auch eine feste Verpflichtung mit vereinbarter Rückkaufoption für Madrid.