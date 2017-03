DFB-Pokal, Bundesliga, Theke: Lukas Hradecky glänzt bei der Eintracht in fast allen Situationen als sicherer Rückhalt. Die Frankfurter wollen den Torhüter nun langfristig an den Verein binden.

Die große Bühne überließ der Matchwinner am Ende einem anderen. Nachdem Eintracht-Keeper Lukas Hradecky im Pokal-Viertelfinale gegen Arminia Bielefeld am Dienstag (1:0) 90 Minuten lang im Mittelpunkt gestanden hatte, durfte sich nach Abpfiff zu Recht Marco Russ im Scheinwerferlicht sonnen.

Emotional gehörte der Abend dem wiedergenesenen Innenverteidiger, sportlich gebührte aber eindeutig dem Torhüter der Frankfurter Eintracht der meiste Applaus. "Wir haben es dank einer überragenden Torwartleistung geschafft, weiterzukommen", erklärte Trainer Niko Kovac.

Auf Neuers Spuren

Hradecky machte am Dienstag den Unterschied zwischen einem biederen Erstligisten und der deutlich griffigeren Zweitliga-Vertretung aus Bielefeld aus. "Wir sind zwar optimal gestartet, danach haben wir meiner Meinung nach aber zweitklassig gespielt. Das war einfach eine schwache Vorstellung", sagte Hradecky. Er selbst sorgte dafür, dass die Eintracht erneut im laufenden Pokaljahr mit einem blauen Auge davonkam.

Nicht zum ersten Mal verdiente sich die "Spinne" Bestnoten: Allein in der laufenden Bundesliga-Saison hat Hradecky seinen Kasten bereits acht Mal sauber gehalten, mehr schafften nur Manuel Neuer und der FC Bayern. Finnlands Fußballer des Jahres ist seit seinem Wechsel nach Frankfurt im Jahr 2015 vom hierzulande unbekannten Trapp-Ersatz zum absoluten Leistungsträger und Publikumsliebling geworden - in Rekordzeit.

Kovac hofft auf Verlängerung

"Wir sind froh, dass wir Lukas haben", sagte Kovac über Hradecky, der die Eintracht auch schon im Achtelfinale des DFB-Pokals zum Sieg über Hannover 96 geführt hatte. Der Schlussmann selbst betont immer wieder, wie wohl er sich in Frankfurt fühle. Doch derartige Bekundungen haben im Fußball oft nur eine begrenzte Halbwertszeit, auch wenn Hradecky so gar nicht in die Schublade des typischen Karriereplan-Profis passen will. Der bekennende Pils-Liebhaber wirkt eher wie der Kumpel von nebenan, der nach dem Bolzplatz-Kick noch eine Runde in der Kneipe schmeißt.

Geht es nach Kovac, darf der 27-Jährige gern eine Ära im Frankfurter Tor begründen. Hradeckys Vertrag endet im Juni 2018 und soll nach Meinung des Trainers besser heute als morgen verlängert werden: "So schnell wie möglich", betonte Kovac.