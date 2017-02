Wenn Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 aufeinandertreffen, kracht es oft auch außerhalb des Stadions. Die Behörden hoffen, dass dieses Mal alles friedlich bleibt – und haben gute Nachrichten für alle Bier-Freunde.

Es ist mal wieder soweit: Zum insgesamt vierten Mal seit dem Aufstieg der Lilien treffen sich Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 zum Hessenduell. Am Sonntag (17.30 Uhr) geht es in der Frankfurter Arena nicht nur um drei Punkte, sondern auch um die Vorherrschaft im Bundesland. Im Hinspiel gewannen die Lilien dank eines Tores in der Nachspielzeit, auf den Rängen sorgte eine Pyro-Attacke für Unruhen. Was kommt dieses Mal auf Fans und Spieler zu? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum brisanten hessischen Duell.

Wie ist die sportliche Ausgangslage?

Eindeutig. Während die Eintracht auf Platz drei liegt und vorsichtig von der Champions League träumen darf, kämpfen die Lilien als Tabellenletzter um den Klassenerhalt. Alles andere als ein Frankfurter Heimsieg wäre eine Überraschung. Für Darmstadt geht es nach der derben 1:6-Klatsche gegen Köln aber wohl um die letzten Chance im Abstiegssumpf. Die Motivation wird auf beiden Seiten hoch sein.

Gibt es Anlass zur Sorge, dass es zu Krawallen kommen könnte?

Jein. Gerade wegen der relativ eindeutigen Kräfteverteilung auf dem Platz glaubt die Polizei nicht an ein Kräftemessen mit Fäusten neben dem Platz. "Wir wissen, dass sich die beiden Fanlager nicht lieben. Bislang ist aber alles absolut entspannt", sagte Einsatzleiter Thorsten Fleischer von der Polizeidirektion Frankfurt Süd dem hr-sport. "Wir appellieren deshalb an alle Fans, dass das auch so bleibt." Nachwehen des Hinspiels, als Lilien-Fans eine Rakete in den Frankfurter Block schossen, befürchtet Fleischer nicht. "Es gibt überhaupt keine Hinweise, dass wir da etwas befürchten müssen."

Weitere Informationen Noch kein DFB-Urteil Das Sportgericht des DFB hat die Pyro-Attacke einiger Lilien-Fans im Hinrundenspiel zwischen Darmstadt 98 und Eintracht Frankfurt noch nicht sanktioniert. Grund dafür ist, dass der Verband dem Verein noch Zeit geben will, um den Täter zu identifizieren und zu bestrafen. Ende der weiteren Informationen

Gibt es besondere Sicherheitsmaßnahmen?

Die gibt es – jedoch in überschaubarem Rahmen. Das Spiel habe zwar eine besondere Brisanz, wie Oliver Lerch, der Sicherheitsbeauftrage der Eintracht, betonte. Die Tatsache, dass sich zwei Fangruppen nicht leiden können, käme aber alle zwei Wochen vor. "Unsere Aufgabe ist es, die beiden Seiten gezielt voneinander zu trennen", so Lerch. Diese Trennung beginnt bereits in Darmstadt. Für die Lilien wird am Sonntag ein Sonderzug bereitstehen, der die Anhänger direkt zur Arena und zurück bringt. Ausflüge in die Stadt und direkte Aufeinandertreffen sollen so vermieden werden. Vor Ort wird es zudem eine erhöhte Polizeipräsenz geben, wie die zuständige Behörde bestätigte.

Wie viele Fans aus Darmstadt werden erwartet?

Deutlich weniger als noch im vergangenen Jahr. Nachdem beim vorerst letzten Duell in Frankfurt rund 6.000 Lilien-Fans den 1:0-Erfolg feierten, werden sich dieses Mal höchstens 4.000 Anhänger auf den Weg nach Frankfurt machen. Das Gästekontingent wurde nicht komplett ausgeschöpft.

Warum ist das so – befürchten die Lilien-Fans Übergriffe?

Eher nicht. Die Hauptursache für die gesunkene Reiselust der Darmstädter ist wohl vor allem die sportliche Krise. "Die Euphorie war im vergangenen Jahr einfach größer", sagte der Lilien-Fanbeauftragte Alexander Lehné. Angesichts von insgesamt null Punkten, die der SV Darmstadt 98 in dieser Saison in fremden Stadien sammeln konnte, wohl verständlich. "Die Fans haben keine Angst, das hat rein sportliche Gründe", so Lehné, der ebenfalls von einem friedlichen Derby ausgeht. "Es gibt keine Anzeichen dafür, dass etwas passieren könnte."

Birgt die späte Anstoßzeit eine Gefahr?

Optimal ist der Zeitpunkt um 17.30 Uhr an einem Sonntag sicherlich nicht. "Auf so etwas haben wir als Polizei leider nur sehr wenig Einfluss", so Einsatzleiter Fleischer, der die Fans lieber im Hellen beobachtet hätte. Ein großes Problem sei die einsetzende Dunkelheit aber auch nicht. "Man kann das ja alles ausleuchten", sagte er. Eintracht-Sicherheitschef Lerch bestätigte diese Ansicht und gab ebenfalls Entwarnung: "Vor dem Spiel geht es ja noch mit dem Licht, nach dem Spiel wollen alle schnell nach Hause."

Gibt es noch Karten?

Gibt es. Bis jetzt ist lediglich die Westkurve ausverkauft, in allen anderen Bereichen sind noch Tickets erhältlich. Für Kurzentschlossene werden wohl auch die Tageskassen noch öffnen.

Wird im Stadion Alkohol ausgeschenkt?

Auch hier ist die Antwort: ja. Ein Alkoholverbot – wie es bei anderen Risikospielen teilweise praktiziert wird – ist nicht angedacht. Einem schönen und friedlichen Fußballabend steht also nichts mehr im Wege. Prost!