Die einsamen Spaziergänge zum Zigarettenautomat sind Vergangenheit: Präsident Peter Fischer genießt dank des Höhenflugs der Eintracht das Leben in Frankfurt wieder in vollen Zügen. Sein Tipp fürs Derby ist eindeutig.

Das Wochenende bestreitet Eintracht-Präsident Peter Fischer wieder einmal im Vollgas-Modus. Den Samstagabend verbrachte der 60-Jährige bei Schnittchen und Champagner auf dem Ball des Sports in Wiesbaden, am Sonntag (17.30 Uhr) steht dann ein fußballerischer Leckerbissen auf dem Programm: Die Frankfurter Eintracht empfängt den SV Darmstadt 98 zum Nachbarschaftsduell in der Arena. "Es herrscht absolute Derby-Vorfreude", sagte Fischer, der seinem Team natürlich vor Ort die Daumen drücken wird, dem Radiosender hr1.

"Keine 24-Stunden-Lachdroge" - noch nicht

Die gute Laune, die der Präsident wohl schon mit der Muttermilch aufsog, ist wenige Stunden vor der mit Spannung erwarteten Heimpremiere der Eintracht im Jahr 2017 noch einmal ein Stück besser als sonst. Die schwierige Zeit der vergangenen Saison, als sich Fischer "nur noch zum Zigarettenautomat" traute, da dieser ihn nicht auf den Abstiegskampf ansprechen konnte, ist lange vorbei. "Ich genieße den Moment derzeit sehr", so Fischer. "Egal, wo ich hingehe – alle freuen sich mit der Eintracht."

Der Blick auf die Tabelle sei für ihn zwar noch keine "24-Stunden-Lachdroge", etwas berauscht ist er vom Frankfurter Höhenflug auf Rang drei und der Aussicht auf die Champions League aber schon. "Das ist eine sehr schöne Momentaufnahme", sagte er. Damit der Kater möglichst klein ausfällt – oder sogar ganz ausbleibt – warnt Fischer aber gleichzeitig vor verfrühtem Jubel. "Wir gewinnen unsere Spiele nur mit viel Aufwand und müssen auswärts noch zu fünf Spitzenmannschaften." Gewonnen sei derzeit, wer hätte es gedacht, noch gar nichts.

Mit Barkok und Rebic den Riegel knacken

Zumindest mit Blick auf die Partie gegen Darmstadt 98 legt Fischer aber jede Zurückhaltung ab. Eine Wiederholung der Geschichte des Hinspiels, als die Lilien dank einer abgerutschten Flanke von Sandro Sirigu in der Nachspielzeit mit 1:0 gewannen, glaubt er nicht. "Wir hatten damals 80 Prozent Ballbesitz, gefühlt 19:1 Ecken und plötzlich fällt da einer rein", schüttelt er noch heute den Kopf. "Das wird uns am Sonntag definitiv nicht passieren." Neben dem damit aufgebrauchten Glück der Darmstädter stimmt Fischer aber vor allem die gewachsene Frankfurter Spielstärke optimistisch.

Geht es nach ihm, wird am Sonntagabend nämlich ein Spieler die Hauptrolle einnehmen, der vor sechs Monaten noch auf der ganz kleinen Bühne der U19 stand und in der A-Jugend der Eintracht um Punkte kämpfte. "Ich hoffe sehr auf Barkok", so Fischer. "Der Junge ist dribbelstark. Das ist genau das, was wir brauchen." Gegen die engmaschige Darmstädter Abwehr müsse man die direkten Mann-gegen-Mann-Duelle gewinnen, so Fischer, der zudem auf eine Rückkehr von Ante Rebic hofft. "Wir sind mit beiden Füßen fest auf dem Boden und wissen, dass uns nichts leichtfällt. Aber ich bin mir sicher: Wir gewinnen 2:0."