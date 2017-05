Erst das Lob, jetzt die Ehrung: Robert Kovac wird mit der Hessischen Medaille für Zivilcourage ausgezeichnet. Der Co-Trainer der Eintracht hatte einen Räuber gestoppt.

Eintracht-Co-Trainer Robert Kovac hat am Montagabend einen Räuber auf frischer Tat ertappt und der Polizei übergeben. Für sein couragiertes Handeln wird der ehemalige Bundesliga-Profi nun auch von Hessens Ministerpräsident gewürdigt. Der Assistenztrainer von Eintracht Frankfurt wird von Volker Bouffier (CDU) mit der Hessischen Medaille für Zivilcourage ausgezeichnet.

"Robert Kovac hat Verantwortung für einen Menschen in Not übernommen und diesen dank seines mutigen und selbstlosen Einsatzes vor Schaden bewahrt“, begründete der Ministerpräsident die Auszeichnung. Kovac habe selbstlos gehandelt und in einer brisanten Situation Courage bewiesen. "Mit seinem Einsatz zum Wohle eines Mitmenschen ist er ein großes Vorbild für uns alle geworden“, so Bouffier weiter.

Eine besondere Auszeichnung

Die Ehrung für Kovac soll möglichst zeitnah erfolgen. "Jetzt müssen wir die beiden Kalender von Volker Bouffier und Robert Kovac übereinander legen und einen Termin finden. Das wird gar nicht so einfach", sagte ein Regierungssprecher dem hr-sport.

Seit 2009 verleiht der hessische Ministerpräsident diese Medaille an Bürger, die Zivilcourage beweisen. "Die Ehrung ist etwas Außergewöhnliches und alles andere als alltäglich. Die Medaille soll ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung für Kovac' selbstloses und tapferes Verhalten sein“, hob die hessische Staatskanzlei die Bedeutung des Preises hervor.