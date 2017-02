Vom Saulus zum Paulus: Ante Rebic kommt nach einiger Eingewöhnungszeit bei Eintracht Frankfurter immer besser in Schwung. Deftige Worte des Trainers halfen ihm dabei.

Niko Kovac hatte es immer gewusst. Und er prophezeite schonmal weitere brillante Momente der Marke Ante Rebic. "Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange", sagte der Trainer von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt nach dem jüngsten 2:0-Erfolg im Hessenderby gegen Darmstadt 98 über sein stürmendes Sorgenkind.

Rebic hatte in der 83. Minute den Endstand besorgt - mit seinem ersten Treffer im Oberhaus. "Man muss im rechten Moment an der richtigen Stelle stehen", hat der zehnmalige kroatische Nationalspieler danach recht unaufgeregt und ziemlich selbstbewusst gesagt. Es war das erste Pflichtspieltor überhaupt für ihn nach einer 15-monatigen Durststrecke, die im November 2015 - damals noch im Trikot des AC Florenz - begonnen hatte.

Auch gegen Hannover im Fokus

Kovac schien von Rebics Durchbruch im Eintracht-Trikot wenig überrascht: "Ich weiß, was Ante kann. Und wenn er abruft, was er kann, dann kommt so etwas heraus", lobte der Coach den 23-Jährigen, den die Frankfurter Rundschau wegen seines stattlichen Körperbaus "die Wuchtbrumme" nannte.

Besonders Kovac dürfte am vergangenen Sonntag ein Stein vom Herzen gefallen sein. Der 45-Jährige hatte das Ausleihgeschäft seines Landsmanns von Florenz nach Frankfurt im vergangenen Sommer angeleiert. Wohlwissend, dass dem antrittsschnellen Offensivspezialisten, der auch im Pokal-Achtelfinale bei Hannover 96 am Mittwoch im Blickpunkt stehen möchte, kein guter Ruf vorauseilte.

Anpfiff von Kovac

Rebic, WM-Teilnehmer 2014 unter dem damaligen Nationaltrainer Kovac, gilt als Bad Boy, der sich auch mal mit einem Coach überwirft und seine Meinung sagt. Weder in seiner kurzen Zeit bei RB Leipzig (2014/2015) noch bei Hellas Verona (2016) kam er zurecht.

Die Anfangszeit am Main war ebenfalls schwierig für Rebic, der als 17-Jähriger gleich bei seinem Profidebüt für seinen Stammklub RNK Split gegen Dinamo Zagreb (1:1) traf. Verletzungen und das Pfeiffersche Drüsenfieber bremsten ihn in der Hinrunde aus. Erste Zweifel kamen auf.

Auch weil der scheinbar schwer Erziehbare wegen seiner Sorglosigkeit auf dem Platz und unnötigen Gelben Karten sogar Kritik von seinem Förderer Kovac erntete. "Wenn man sich seine Vergangenheit anschaut, glaube ich, dass Ante überall dieselben Probleme hatte", meinte der Eintracht-Trainer Ende des Jahres vielsagend.

Kehrtwende in Abu Dhabi

Rebic hat große Fähigkeiten nach vorne, aber arbeitet zu wenig nach hinten mit. Mit fatalen Folgen für sein Team. "Dann stimmt das Gleichgewicht in der Mannschaft nicht, und dementsprechend kann er dann auch nicht spielen", hatte Kovac sogar schon gedroht.

Der Anpfiff fruchtete. Bereits im Winter-Trainingslager in Abu Dhabi gehörte Rebic zu den Auffälligsten und Trainingsfleißigsten. "Ante ist voller Power und trickreich", lobte Frankfurts Kapitän Alex Meier. Geht es nach den Hessen, dann soll Rebic, der sein bislang letztes Länderspiel im Juni 2015 bestritt, über den Sommer hinaus in der Bankenmetropole bleiben.

Eintracht will Rebic halten - um jeden Preis?

Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner attestiert dem Angreifer ein "Riesenpotenzial" und kündigte an: "Wir haben immer gesagt, dass er gut ist, und werden versuchen, dass wir die Zusammenarbeit fortsetzen."

Die Ablösesumme soll zwischen drei und vier Millionen Euro betragen. Rebic, die "Wuchtbrumme", wird beweisen wollen, dass er in Sachen Treffer keine Eintagsfliege ist.