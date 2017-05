Yanni Regäsel steht bei Eintracht Frankfurt am äußersten Rand des Kaders. Für den Defensivspieler ist das eine Ungerechtigkeit. Er fühlt sich von Trainer Niko Kovac benachteiligt.

Yanni Regäsel und Niko Kovac haben einiges gemeinsam. Sie sind beide in Berlin geboren, sind oder waren Defensivspieler und haben einen reichhaltigen Schatz an kroatischen Schimpfwörtern. Beim Trainer der Eintracht ist das angesichts seiner kroatischen Wurzeln nicht weiter verwunderlich. Bei Regäsel hingegen schon. "Ich verstehe alles, wenn der Trainer sauer ist", verriet der 21-Jährige, der dank seiner serbischen Freundin auf dem Gebiet des Schimpfens in slawischer Sprache bewandert ist. "Ob der Trainer das weiß, weiß ich allerdings nicht."

Regäsel würde sich selbst aufstellen

Kovac und Regäsel, das zeigt nicht nur diese Randnotiz, sind derzeit offenbar nicht die dicksten Freunde. Der eine kümmert sich um Trainings- und Spielvorbereitung, der andere ist sauer über seine Nichtberücksichtigung. Ein normaler Vorgang im harten Bundesliga-Geschäft mit einer ungewöhnlichen Pointe. Denn Regäsel nutzte ausgerechnet das Pressegespräch am Donnerstag, um seinem Ärger unwidersprochen Luft zu machen. "So wie ich trainiere, hätte ich auf jeden Fall eine Chance verdient", monierte er.

Beim Auswärtsspiel in Hoffenheim (0:1) Ende April hatte Regäsel erstmals seit Oktober vergangenen Jahres wieder im Kader gestanden, auch im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (0:2) gehörte er zum Frankfurter Aufgebot. Mehr als Warmlaufen war trotz großer personeller Probleme in der Defensive aber nicht drin. Woran das liegt? Darüber kann Regäsel, der eigenen Angaben zufolge wieder topfit und "bei 100 Prozent" ist, nur spekulieren. Denn Kovac habe seit längerer Zeit nicht mit ihm gesprochen. "Ich trainiere stark, aber der Trainer sagt nichts."

"Erwarte, dass er zu mir kommt"

Regäsel steht im Abseits. Und das zu Unrecht - wie er findet. "Kovac geht zu anderen Spielern, da erwarte ich, dass er auch zu mir kommt", kritisierte er seinen Coach ungewohnt deutlich. Regäsel würde die Gründe für seine Nichtberücksichtigung gerne aus erster Hand erfahren, selbst aktiv werden will er aber nicht. "Ich bin kein Spieler, der zum Trainer rennt und fragt, was los ist."

An einen Abschied aus Frankfurt denkt Regäsel trotz aller Schwierigkeiten übrigens nicht. Er habe viele Freunde gefunden und fühle sich mit seiner langjährigen Lebensgefährtin pudelwohl im Rhein-Main-Gebiet. "Ich will auf jeden Fall hier bleiben", machte er klar. Das einzige, das ihn vom Gegenteil überzeugen könnte – und hier schließt sich der Kreis – sei ein Gespräch mit Kovac. "Wenn er kommt und mir sagt, dass ich keine Chance habe, sage ich tschüss."

Pokalfinale ist der große Traum

Bevor das jedoch nicht passiere, werde sich an seinem Tagesablauf erst einmal nichts ändern: trainieren, alles geben, auf eine Nominierung hoffen. So lautet der Plan für die kommenden Wochen. "Ich biete mich an, bin früher beim Training, gehe später nach Hause. Mehr kann ich nicht machen." Jetzt schon die Füße hochlegen und auf die nächste Saison konzentrieren sei keine Option. Denn da ist ja noch dieses Pokalfinale. "Das ist in Berlin, da will ich unbedingt mit", so Regäsel, der auf einen positiven Abschluss einer negativen Saison hofft. "Kovac weiß ja, dass ich auch Berliner bin, vielleicht gibt er mir da ja eine Chance."

Der Spieler will spielen, der Trainer denkt an das große Ganze. So weit, so selbstverständlich. Knapp zwei Wochen vor dem großen Highlight in Berlin allerdings ein Nebenkriegsschauplatz, der nicht gerade zur Beruhigung der Nerven bei der Eintracht beitragen wird.