Nach der guten Leistung von München geht die Frankfurter Eintracht zuversichtlich die nächste Aufgabe an. Co-Trainer Armin Reutershahn ist großer Hoffnung, dass gegen den HSV der Bock umgestoßen wird.

Mund abwischen und nach vorne blicken: Unter diesem Motto dürfte die Eintracht die neue Trainingswoche in Angriff nehmen. Nach der unglücklichen 0:3-Niederlage in München und zwei anschließenden freien Tagen beginnt für die Frankfurter Profikicker am Dienstag die Vorbereitung auf die nächste Partie gegen den Hamburger SV. Co-Trainer Armin Reutershahn ist zuversichtlich, dass gegen den HSV der Negativlauf gestoppt werden kann. "Wir haben große Hoffnung, dass wir den Bock umstoßen können", sagte der 57-Jährige im hr-heimspiel! am Montagabend.

Optimistisch stimmt Reutershahn in erster Linie die Leistung der Eintracht beim Ligaprimus München. "Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, lässt uns hoffen", hob der Assistent von Chefcoach Niko Kovac hervor. Damit meinte Reutershahn das mutige Auftreten der Hessen, die sich zahlreiche und vor allem exzellente Möglichkeiten herausgespielt hatten. "Die Bayern hatten noch nie so viele Chancen gegen sich in einem Heimspiel", resümierte er.

"Wir benötigen unbedingt Punkte"

Für den 57-Jährigen war die Darbietung seines Teams auch deshalb besonders, "weil wir vorher nicht erfolgreich waren und du normalerweise mental im Keller bist". Aber die Eintracht ist in dieser Saison immer für eine Überraschung gut, auch wenn ihr in München das Glück vollkommen abhanden gekommen war. "Das wäre eine große Möglichkeit gewesen", trauerte Reutershahn den vielen vergebenen Chancen hinterher.

Am Samstag (18.30 Uhr) gegen den Hamburger SV will die Eintracht endlich wieder einnetzen - und vor allem wieder mal als Gewinner vom Platz gehen. Denn trotz der Niederlagenserie liegt die Eintracht weiter aussichtsreich im Rennen um die Europacup-Plätze. "Wir benötigen unbedingt Punkte und wollen auch wieder zu alter Heimstärke finden", unterstrich Reutershahn. Einfach wird es aber nicht, die Hanseaten zu schlagen. Das weiß auch Kovacs zweiter Mann: "Der HSV ist in einer hervorragenden Verfassung."

"Da müssen wir gegen Hamburg weitermachen"

Das verdeutlicht auch die bisherige Rückrunden-Bilanz des Gegners. "Der HSV hat in den letzten sieben Spielen so viele Punkte geholt wie in der gesamten Hinrunde", rechnete Reutershahn vor. Damit es trotzdem mit dem Heimsieg klappt, wird sich die Eintracht nun intensiv vorbereiten. Dabei lautet die eindeutige Zielvorgabe: Das Positive aus München mitnehmen. "Da müssen wir gegen Hamburg weitermachen", betonte Reutershahn.