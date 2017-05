Der Held des Tages: Robert Kovac war am Dienstag ein gefragter Mann.

Beim Spaziergang mit seinem Hund ist Robert Kovac zufällig Zeuge eines Überfalls geworden – und der Co-Trainer der Frankfurter Eintracht zögerte nicht lange: Nach einem kurzen Sprint hatte er den Räuber im Schwitzkasten.

Als Profi war Robert Kovac ein knallharter Verteidiger, furchtlos im Zweikampf. Dass der 43-Jährige nichts von seinen Qualitäten eingebüßt hat, zeigte der Co-Trainer der Frankfurter Eintracht nun in einem beeindruckenden Fall von Zivilcourage: Beim Gassi gehen mit seinem Hund überwältigte der Bruder von Eintracht-Chefcoach Niko Kovac einen Räuber, der kurz zuvor einen Rentner auf offener Straße überfallen hatte.

Nach 50 Metern eingeholt

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 22 Uhr auf der Bockenheimer Landstraße im Frankfurter Westend. Mit dem zweijährigen Benny, einem japanischen Shiba Inu, war Kovac auf einer abendlichen Runde unterwegs, als ihm eine Person in einem Gebüsch gegenüber einer Sparkasse auffiel. Der ganz in Schwarz gekleidete Mann beobachtete einen Rentner beim Geldabheben.

"Ich habe gefühlt, dass etwas passieren könnte", berichtete Kovac von der Begegnung. Als der Verdächtige schließlich dem 72-Jährigen beim Verlassen der Bankfiliale folgte, nahm auch Kovac samt Hund die Witterung auf. Bereits an der nächsten Straßenecke kam es zum Überfall. Kovac, der das Duo wegen der Dunkelheit kurz aus den Augen verloren hatte, hörte die Hilferufe des Opfers und handelte sofort. Nachdem der mutmaßliche Täter in seine Richtung flüchten wollte, sprintete Kovac hinterher. "Nach etwa 50 Metern habe ich ihn gestellt", erzählte er.

Vor einem Steakhaus überwältigte Kovac den 28-Jährigen. Im Schwitzkasten zerrte er den Mann in das Restaurant, alarmierte die Polizei und übergab den Verdächtigen an die kurze Zeit später eintreffenden Beamten.

Nicht über Gefahr nachgedacht

"In diesem konkreten Fall war der Zeuge natürlich gut trainiert", freute sich Polizeisprecher André Sturmeit über die erfolgreiche Räuberjagd. Grundsätzlich begrüße die Polizei jede Form der Zivilcourage, appelliert aber, sich dabei nicht in Gefahr zu begeben. "Man weiß nie, wie ein Räuber reagiert, ob er möglicherweise ein Messer aus der Tasche zieht", sagte Sturmeit.

Derlei Gedanken kamen Robert Kovac erst nach seiner Heldentat. "In diesem Augenblick habe ich einfach nur reagiert und nicht darüber nachgedacht", meinte der Co-Trainer. Der überfallene Rentner, der lediglich 40 Euro von seinem Konto abgehoben hatte, kam mit dem Schrecken davon und bedankte sich bei seinem prominenten Helfer. Dem mutmaßlichen Täter droht das Gefängnis: Wegen schweren Raubes sollte der wohnsitzlose und polizeibekannte 28-Jährige noch im Laufe des Dienstags dem Haftrichter vorgeführt werden.