Schreie gehört und losgesprintet: Eintracht-Assistenztrainer Robert Kovac hat einen Räuber auf frischer Tat überwältigt. Der mutmaßliche Täter hatte zuvor einen Rentner im Frankfurter Westend überfallen.

Als Profi war Robert Kovac ein knallharter Verteidiger, furchtlos im Zweikampf. Dass der 43-Jährige nichts von seinen Qualitäten eingebüßt hat, zeigte der Co-Trainer der Frankfurter Eintracht nun in einem beeindruckenden Fall von Zivilcourage: Beim Gassigehen mit seinem Hund überwältigte der Bruder von Eintracht-Chefcoach Niko Kovac einen Räuber.

Nach Schreien losgespurtet

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend gegen 22 Uhr auf der Bockenheimer Landstraße im Frankfurter Westend, wie Polizeisprecher André Sturmeit dem hr-sport am Dienstag bestätigte. "Er hatte den Verdächtigen schon vorher beobachtet", berichtete der Sprecher. Der 28 Jahre alte mutmaßliche Dieb hatte demnach vor einer Sparkasse herumgelungert. Nachdem ein Rentner in der Filiale Geld abgehoben hatte, nahm der Räuber die Verfolgung des 72-Jährigen auf.

Zitat „Er ist hinterher gerannt und hat ihn schließlich vor einem Steakhaus gepackt.“ Zitat von Polizeisprecher André Sturmeit zum Einsatz von Robert Kovac Zitat Ende

Bereits an der nächsten Straßenecke kam es zum Überfall. "Herr Kovac hat die Tat nicht direkt gesehen, aber die Schreie des Opfers gehört", sagte Polizeisprecher Sturmeit. Sofort spurtete der Ex-Profi los, sah den am Boden liegenden Rentner und den flüchtenden 28-Jährigen. "Er ist hinterher gerannt und hat ihn schließlich vor einem Steakhaus gepackt", so Sturmeit. Da habe man gesehen, wie durchtrainiert er noch sei. Den Verdächtigen am Schlafittchen, verständigte Kovac persönlich die Polizei und übergab den Beamten den mutmaßlichen Dieb.

Verdächtiger kommt vor Haftrichter

Während der überfallene Rentner, der lediglich 40 Euro von seinem Konto abgehoben hatte, mit einem gehörigen Schrecken davonkam, muss sich der Dieb nun wegen schweren Raubes verantworten. Der wohnsitzlose und polizeibekannte 28-Jährige sollte noch im Laufe des Dienstags dem Haftrichter vorgeführt werden.

"Retter" Kovac verdiente sich indes ein Extra-Lob der Beamten. "Wir sind froh über jeden, der Zivilcourage zeigt", sagte Sturmeit, wenngleich immer ein gewisses Risiko bestehe. Kovac selbst blieb trotz seiner Heldentat bescheiden: "Zivilcourage ist wichtig, aber ich weiß natürlich nicht, ob ich immer so handeln würde. Das kommt immer auf die Situation an. Ich bin aber froh, dass es so ausgegangen ist."

Sendung: hr-fernsehen, maintower, 9.05.2017, 18 Uhr