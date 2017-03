Lange war der Mexikaner in den Reihen der Frankfurter Eintracht schmerzlich vermisst worden. Jetzt ist Marco Fabián wieder an Bord - und mit ihm soll die Wende gelingen. Der Mittelfeldmotor träumt sogar von höheren Zielen.

Marco Fabián ist die Bescheidenheit in Person. Dass die Frankfurter Eintracht ohne den mexikanischen Fußball-Nationalspieler nur die Hälfte wert ist, lächelt der 27-Jährige müde weg. "Jeder in der Mannschaft ist wichtig und nicht nur ein Spieler", sagte Fabián am Montagabend im heimspiel! des hr-fernsehens. Die nackten Zahlen beweisen aber genau das Gegenteil: Bevor sich Fabián am Rücken verletzte, sprangen für die Hessen im Schnitt 1,6 Punkte und 1,3 Tore pro Begegnung heraus. Ohne das mexikanische Kraftpaket sank die Durchschnittsquote auf 1,0 Zähler und 0,6 Tore.

Jetzt ist Fabián wieder da und mit seinem Comeback hoffen die Frankfurter auf das Ende ihrer Durststrecke. Zumindest der Anfang scheint mit dem Remis gegen Hamburg gemacht - nach zuvor fünf Pleiten am Stück. Im Duell mit dem HSV hatte Fabián erstmals wieder in der Startelf gestanden. Hartnäckige Rückenbeschwerden hatten ihn monatelang außer Gefecht gesetzt.

Taktgeber abseits des Rasens

Für die Eintracht war der Verlust des Mittelfeldmotors, der sich mit starken Auftritten in die Herzen der Fans spielte, letztlich nicht zu kompensieren. Auch als Stimmungskanone wurde Marco Fabián vermisst. "Ich lege in der Kabine Musik auf. Als ich nicht da war, haben die Kollegen gefragt", berichtete der 27-Jährige von traurigen Kameraden. Doch jetzt heizt DJ Marco Fabián seinen Kollegen nach den Einheiten wieder ordentlich ein, um gute Laune zu verbreiten.

Dabei hätten die Eintracht-Kicker angesichts der Frankfurter Punktekrise durchaus Grund, Trübsal zu blasen. Doch davon war zum Start in die neue Trainingswoche im Stadtwald nichts zu spüren. "Die Stimmung ist gut, alle sind positiv", beteuerte Fabián. Auch der 27-Jährige selbst fühlt sich wieder viel besser, nachdem er wegen schlimmer Rückenschmerzen teilweise nicht mehr richtig laufen konnte. "Aber jetzt ist alles hundert Prozent weg", erklärte er erleichtert.

Traum vom Europacup

Trotzdem verzichtete Fabián auf die Länderspielreise mit Mexiko, um nach seinem frischen Comeback kein Risiko einzugehen. Eintracht-Trainer Niko Kovac freut’s. Er wird am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach mit Sicherheit auf Fabián setzen. "Ich habe eine gute Kommunikation zum Trainer. Er hat mir auch gesagt, dass ich unbedingt Deutsch sprechen muss", verriet Fabián, der am Montagabend in der hr-Sendung dann auch ohne Dolmetscher auskam.

Beim Zuhören dürften die Augen der Eintracht-Fans gefunkelt haben, als Fabián in passablem Deutsch seinen großen Traum formulierte. "Es ist ein wenig schwierig, aber ich möchte mit der Eintracht in der Europa League oder Champions League spielen." Die Königsklasse dürfte für den aktuellen Tabellensiebten zwar wohl nicht mehr zu erreichen sein, aber die Europa League allemal. Vorausgesetzt, die Eintracht knüpft an die Erfolge aus der Hinrunde an. Fabián ist jedenfalls optimistisch: "Wir sind positiv gestimmt und wollen drei Punkte gegen Gladbach holen."