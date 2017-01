Marco Russ war am Montag zu Gast im hr-heimspiel!

Die teaminterne Konkurrenz beobachtet Marco Russ nach seiner Krebserkrankung noch mit dem Fernglas. Sein Comeback will der Eintracht-Verteidiger daher nicht überstürzen – zumal sich das heimische Sofa in der aktuellen Situation durchaus bequem anfühlt.

Seine Rückkehr in den Bundesliga-Zirkus will Eintracht-Profi Marco Russ weiter nicht mit einem Datum versehen. Nach monatelanger Zwangspause wegen einer Krebserkrankung sei er noch immer weit vom Wettbewerbsniveau entfernt, erklärte der 31-Jährige im hr-heimspiel! am Montagabend. "Ich weiß, wo ich im Moment leistungsmäßig stehe. Da fehlt noch ganz viel, um das Niveau wieder zu erreichen, das zum Beispiel David Abraham oder Jesus Vallejo haben."

Schlaflose Nächte bereitet ihm die Lage aber keineswegs. Russ ist froh, dass er nach der Schockdiagnose Krebs aus dem vergangenen Jahr überhaupt wieder auf dem Trainingsplatz stehen kann. Nach Operation und Chemotherapie stieß er im Wintertrainingslager erstmals wieder zur Mannschaft. In Abu Dhabi äußerte er auch den frommen Wunsch, noch in der laufenden Saison sein Comeback in der Liga zu feiern.

Darmstadt nicht unterschätzen

Weitere Informationen Krebsdiagnose Bei Marco Russ war im Mai 2016 vor den Relegationsspielen gegen den 1. FC Nürnberg eine Hodenkrebs-Erkrankung diagnostiziert worden. Russ musste operiert werden und zwei Chemobehandlungen über sich ergehen lassen. Beim Vorbereitungsauftakt der Eintracht am 3. Januar stand er wieder auf dem Platz und trainiert seither voll mit. Ende der weiteren Informationen

Auf ein oder zwei Spiele mehr kommt es dem Defensivspezialisten dabei nicht an. Das liege nicht nur an der Gelassenheit im Alter, sondern vor allem auch am momentanen Höhenflug der Frankfurter Eintracht. Nun, da seine Mannschaft auf Platz drei stehe, falle es ihm deutlich leichter, die Füße hochzulegen und die Spiele auch mal von der heimischen Couch aus zu verfolgen: "Es läuft super. Jeder ist hellauf begeistert, was unser Team zurzeit spielt."

Ob die ungetrübte Freude anhält, hängt auch vom Abschneiden der Eintracht gegen die Lilien am kommenden Sonntag (17.30 Uhr). Ausgerechnet gegen den Lokalrivalen aus Darmstadt, der abgeschlagen am Tabellenende steht, setzte es am 2. Spieltag eine 0:1-Niederlage. Dafür wollen sich die Frankfurter nun revanchieren.

Russ warnte davor, die nach dem 1:6 gegen Köln verwundeten Lilien zu unterschätzen. "Gerade Mannschaften, die mit dem Rücken zur Wand stehen, sind ganz gefährlich", sagte Russ. Wenn die Eintracht ihre PS auf die Straße bekomme, könne es aber nur einen Sieger geben: "Davon bin ich überzeugt. Wir müssen ausnutzen, in welcher Position wir uns befinden."